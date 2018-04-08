наверх
08.04.201803:56
Курсы валют НБУ
  • USD26.07- 0.20
  • EUR31.96- 0.28
Рубрики
Ещё
    В мире

    В США сообщили о применении химоружия в Сирии

    Тема:

    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире (445)

    25
    По словам представителя госдепартамента США, в результате применения химического оружия в сирийской Думе по меньшей мере 40 человек погибли, сотни получили ранения.
    Ситуация в Сирии, город Дума в провинции Дамаск. Архивное фото
    REUTERS Mohammed Badra

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. США следят за возможным применением химоружия в сирийской Думе, заявил РИА Новости представитель госдепартамента США.

    Уйдут ли войска США из Сирии? Воля о резонансном заявлении Трампа. Видео
    РИА Новости Украина
    Политолог объяснил новые предложения Трампа по Сирии

    Читайте также: Отравление Скрипаля и крупнейший в Европе склад химоружия

    "Мы видели многочисленные, очень беспокоящие нас сообщения сегодня во второй половине дня о еще одном возможном нападении с использованием химического оружия возле больницы в Думе в Сирии. Сообщения ряда групп и медицинского персонала на местах дают понять, что по меньшей мере 40 человек погибли и сотни получили ранения, а многие семьи, включающие детей, прятались в укрытиях, но предполагается, что они погибли", — заявил представитель госдепартамента.

    "Мы продолжаем получать сообщения и оценивать информацию о предполагаемом нападении", — сказал представитель госдепа.

    При этом он заявил, что "прошлое применение химического оружия режимом (властями Сирии — ред.) не подлежит сомнению". Он также возложил ответственность на Россию за химатаки в Сирии. "Как мы говорили ранее, в конечном счете ответственность за жестокие нападения на бесчисленных сирийцев с помощью химоружия лежит на России. Защита Россией режима (президента Сирии Башара) Асада и неспособность остановить использование химического оружия в Сирии ставит под вопрос ее (России — ред.) приверженность разрешению всего кризиса", — сказал представитель госдепартамента.

    Правительство Сирии неоднократно опровергало обвинения в применении химоружия и возлагало ответственность на боевиков. Россия также отвергала обвинения в США и заявляла, что выступает за расследование всех инцидентов и наказание виновных.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Грузовик въехал в группу людей в Мюнстере на юге Германии
    Смертельный наезд грузовика на людей в Германии
    Заседание суда по избранию меры пресечения активисту Майдана Ивану Бубенчику, которого подозревают в убийстве двух "беркутовцев" в феврале 2014 года
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Разлив рек в Украине. Под Харьковом критическая ситуация
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП