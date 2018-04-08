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    В мире

    Белый дом пригрозил военными действиями против Сирии

    (обновлено: )6101
    В Белом доме сообщили, что они изучают информацию о возможной химатаке в Сирии: "Старшие члены кабинета президента по национальной безопасности обсуждают это с ним и друг с другом весь вечер и утро".
    Флаг США
    RIA News

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. 

    Уйдут ли войска США из Сирии? Воля о резонансном заявлении Трампа. Видео
    РИА Новости Украина
    Политолог объяснил новые предложения Трампа по Сирии
    Советник Белого дома по безопасности и борьбе с терроризмом Томас Боссерт заявил, что США не исключают военных действий против Сирии на фоне информации о химатаке в Думе.

    Его спросили, стоит ли сейчас ожидать нового нападения США на Сирию c использованием ракет, как это было после предполагаемой химатаки в Хан-Шейхуне год назад.

    "Я бы ничего не исключал. Это ужасные фото. Мы изучаем нападение. Госдепартамент вчера выпустил заявление. Старшие члены кабинета президента по национальной безопасности обсуждают это с ним и друг с другом весь вечер и утро", — сказал Боссерт.

    Ранее представитель госдепартамента США сообщил РИА Новости, что США следят за возможным применением химоружия в сирийской Думе, в результате которого могли погибнуть 40 человек. Российский Центр по примирению враждующих сторон опроверг сообщения о сброшенной ВС Сирии бомбе с хлором в Думе.

    Там отметили, что готовы направить специалистов химзащиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер заявлений.

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