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    Папа Римский осудил происшествие в Сирии

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    Папа Римский отметил, что из Сирии поступают ужасные известия о бомбардировках с десятками жертв, многие из которых женщины и дети.
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    Папа Римский Франциск
    FILIPPO MONTEFORTE / AFP

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Папа Римский Франциск осудил предполагаемую химатаку в Сирии, назвав ее ничем не оправданным использованием оружия истребления мирного населения.

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    "Из Сирии поступают ужасные известия о бомбардировках с десятками жертв, многие из которых женщины и дети. Новости о стольких людях, пострадавших от химических веществ, содержавшихся в бомбах. Мы молимся за всех погибших и раненых, за страдающие семьи", — заявил папа Франциск по завершении торжественной мессы на ватиканской площади Святого Петра.

    "Не существует хорошей или плохой войны, и ничто, ничто не может оправдать использование такого оружия уничтожения против беззащитных людей и населения. Мы молимся, чтобы политические и военные лидеры выбрали другой путь, путь переговоров — единственный, который может привести к миру, а не к смерти и разрушениям", — сказал понтифик в своем воззвании.

    Правительство Сирии неоднократно опровергало обвинения в применении химоружия и возлагало ответственность на боевиков. Россия также отвергала обвинения в США и заявляла, что выступает за расследование всех инцидентов и наказание виновных.

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