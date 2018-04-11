Бужанский: всепожирающая война уже рядом

РИА Новости Украина

В воскресенье, 8 апреля, ряд сирийских оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал "Аль-Джазира" опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан. Несмотря на то, что до сих пор нет ни доказательств причастности к этой атаке сирийской армии, ни даже вообще самого факта химатаки, представители США пригрозили ответными мерами. Жестче всего отреагировал Дональд Трамп. Он заявил, что Россия и Иран ответственны за поддержку Башара Асада, а самого сирийского президента назвал оскорбительным словом. Президент США дал себе 48 часов, чтобы принять решение по Сирии.

По словам блогера Макса Бужанского, когда читаешь сегодняшнюю ленту новостей, становится страшно.

"Флоты, выдвигающиеся куда то там, выезжающие из шахт ракеты. Хмурые люди в форме, сосредоточенно докуривающие последнюю сигарету. Мировые лидеры, такие единые в своем порыве. Вам не страшно за своих детей, а? Или вы думаете, вот так радостно подпрыгивая, за одних, или за других, что это кино? Такой себе боевик, захотел, нажал на стоп, захотел, переключил на комедию. Думаете это еще не то, а вот когда начнется ТО, вы его сразу распознаете? Правда?", — задается вопросами блогер у себя в Facebook.

При этом, обращаясь к истории, Бужанский отмечает, что две мировые войны тоже начались, но никто из участников об этом не знал.

"Думаете в этот раз все будет быстро и красиво? Одна сторона (мне по..р, что у вас там за сторона), быстро забьет до смерти другую, и триумфально ограбит? Не. Если бы хоть одна могла, уже б давно грабила другую. Думаете Добро победит, и все?) Не. Добро, кем бы оно ни оказалось, для политкорректности скажу, сцепится с Китаем. С Ираном. С КНДР. С другой Галактикой погрызется, это ж Добро! Зло может договориться, разделить и сосуществовать. Добро так не может, ему доминировать надо", — пишет Бужанский.

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"Больше всего меня поражают люди, с азартом вглядывающиеся в свирепые заголовки новостей. И не боящиеся, что оттуда вырвется война, которую пожрет будущее их детей. Вообще все пожрет", — резюмирует он.