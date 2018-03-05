Найман: угроза мировой торговой войны все реальней

РИА Новости Украина

Президент США Дональд Трамп на встрече с руководителями американских металлургических компаний — представителями Arcelor Mittal USA, Century Aluminium и Nucor Corp — сообщил о решении ввести высокие пошлины на ввоз в страну алюминия и стали.

Президентская администрация намерена установить пошлину в размере 25% на импорт стали и 10% — на импорт алюминия. Соответствующее распоряжение президент США планирует подписать на этой неделе.

Рынок акций США отреагировал на пошлины Трампа резким падением.

В США обеспокоены, что объявленные пошлины на импорт стали и алюминия грозят ростом издержек и торговой войной.

Управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман считает, что угроза полномасштабной всемирной торговой войны становится все более реальной, что может стать "черным лебедем" для глобальных финансовых рынков. Из-за этого мировые рынки акций находятся последние дни под давлением.

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"Напомню, ранее действовала простая бизнес-модель: 1. США печатали доллары; 2. США импортировали гигантские объемы товаров, в том числе из Японии, Китая и ЕС. Это помогало удерживать низкую инфляцию (большое предложение товарной массы); 3. Страны-экспортеры в США покупали на полученные доллары американские гособлигации и таким образом эмиссия частично долларов возвращалась в США. Поэтому были накоплены огромные массы этих гособлигаций в Японии и затем в Китае", — пишет Найман у себя в Facebook.

По его словам, сейчас темпы долларовой эмиссии не снижаются. Торговый дефицит остается огромным, но иностранцы не спешат возвращать доллары в США и покупать гособлигации.

"А ведь в этом году кто-то их должен купить более чем на $1 трлн., рекордный объем со времен Великой рецессии 208-09 годов.Возможно, бизнес-модель сломалась. И если в скором времени не найдется ее замена или хотя бы кардинальная перестройка, мировая экономика может войти в хаос", — продолжает Найман.

Сейчас на все эти события положительно реагируют только золото и биткойн, добавляет эксперт.

"Впрочем, паниковать рано. Проблема видна и мало кто из политиков заинтересован в реальной торговой войне. Пока все это выглядит как предупредительные выстрелы и усаживание за стол переговоров уклоняющихся от сотрудничества", — резюмирует Найман.