Найман: храните нал и готовьтесь к худшему

РИА Новости Украина

В понедельник во время торгов на Нью-Йоркской бирже основной промышленный индекс Dow Jones упал c 25 до 24 тысяч пунктов. В течение дня индекс опустился на 5.8% и достиг показателя 24,025.33.

Сообщается, что это снижение стало самым большим падением индекса за день в истории.

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Индекс продолжает падать с пятницы, 2 февраля. Тогда инвесторы были обеспокоены признаками увеличением инфляции и процентных ставок, которые могут привести к срыву рекордного роста индекса.

"Мировой финансовый рынок вчера был потрясен сильнейшей волной продаж. Акции упали от своих недавних максимумов на 10 и более процентов. Это первый тревожный сигнал для мировой экономики. Да, сейчас все еще хорошо — зарплаты и инфляция растут, прибыли бизнеса тоже, да и ВВП большинства стран неплохо разогнался вверх. Однако стремительный рост доходности американских гособлигаций (из-за растущей угрозы инфляции и расширения бюджетного дефицита США вследствие налоговой реформы) спровоцировал первую волну продаж акций", — написал на своей странице в Facebook финансовый аналитик, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман.

Финансовый аналитик ожидает, что сегодня-завтра распродажа финансовых активов наверняка закончится и народ кинется покупать (американские гособлигации уже существенно подорожали на фоне бегства от риска).

"Типичная коррекция для поздней фазы макроэкономического роста составляет 10-12%, что уже фактически произошло. Впрочем, закрытие маржинальных позиций может спровоцировать еще одну волну панических продаж, которую и будут выкупать профессионалы ("налетай, подешевело"). Затем рынок акций наверняка возобновит рост и может даже обновить исторические максимумы или около того (за последнее столетие такое происходило 10 из 12 биржевых циклов)", — прогнозирует Найман.

Однако к маю, по мнению аналитика, ситуация в мировой экономике скорее всего спровоцирует ухудшение прогнозов по прибыли акционерных компаний, и в мае может начать медвежий рынок (обычно длится порядка года и за это время фондовые индексы падают на 35-50%%).

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"А так как динамика фондовых рынков является предсказывающей ситуацию в экономике, то к ноябрю ожидается начало экономического кризиса в США.



Если это действительно произойдет (реальность может быть иной — лучше или хуже моих прогнозов), то достаточно скоро накроет кризисом и всю мировую экономику. И Украину, с её гигантскими выплатами внешних долгов в 2019-20 годах. Так что храните кэш и готовьтесь к худшему", — предупредил Найман.