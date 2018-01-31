Кабмин займется Бюджетным кодексом и соцподдержкой бывших пленных

КИЕВ, 31 января — РИА Новости Украина. В среду во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманон состоится очередное заседание Кабинета министров Украины; начало в 11.00.

Согласно повестке дня заседания, опубликованном на Правительством портале, министры рассмотрят несколько законопроектов, в частности о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.

Также члены правительства рассмотрят целый ряд проектов постановлений Кабмина: в внесении изменений в Порядок и условия предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по поддержке территорий, подвергшихся негативному влиянию в результате вооруженного конфликта на востоке Украины; в внесении изменений в Положение о разрешительной системе; о внесении изменений в пункт 1 Порядка направления детей в детские заведения оздоровления и отдыха за счет средств государственного бюджета и др.

Также министры обсудят "некоторые вопросы социальной поддержки лиц, освобожденных из плена".

Среди проектов распоряжений КМУ большую часть занимают вопросы о передаче во владение министерствам, ведомствам или территориальным общинам зданий или земельных участков.

Читайте также: Новая сессия ВР: ярмарка популизма и подготовка к выборам

Кроме того, первый вице-премьер Степан Кубив доложит о списании материальных ценностей государственного резерва с последующей их утилизацией, об изменении состава наблюдательного совета Государственного ипотечного учреждения, о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельных участков.

Детальней ознакомиться с повесткой дня заседания Кабинета министров 31 января можно здесь.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины создал рабочую группу по формированию проекта "Европейский план для Украины" — так называемого "плана Маршалла".