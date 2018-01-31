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    Кабмин займется Бюджетным кодексом и соцподдержкой бывших пленных

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    Члены правительства на заседании в среду рассмотрят целый ряд проектов постановлений Кабмина, многие из которых социальной поддержки разных групп населения.
    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 31 января — РИА Новости Украина. В среду во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманон состоится очередное заседание Кабинета министров Украины; начало в 11.00. 

    Согласно повестке дня заседания, опубликованном на Правительством портале, министры рассмотрят несколько законопроектов, в частности о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.

    Владимир Гройсман
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    Также члены правительства рассмотрят целый ряд проектов постановлений Кабмина: в внесении изменений в Порядок и условия предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по поддержке территорий, подвергшихся негативному влиянию в результате вооруженного конфликта на востоке Украины; в внесении изменений в Положение о разрешительной системе; о внесении изменений в пункт 1 Порядка направления детей в детские заведения оздоровления и отдыха за счет средств государственного бюджета и др. 

    Также министры обсудят "некоторые вопросы социальной поддержки лиц, освобожденных из плена".

    Среди проектов распоряжений КМУ большую часть занимают вопросы о передаче во владение министерствам, ведомствам или территориальным общинам зданий или земельных участков. 

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    Кроме того, первый вице-премьер Степан Кубив доложит о списании материальных ценностей государственного резерва с последующей их утилизацией, об изменении состава наблюдательного совета Государственного ипотечного учреждения, о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельных участков.

    Детальней ознакомиться с повесткой дня заседания Кабинета министров 31 января можно здесь

    Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины создал рабочую группу по формированию проекта "Европейский план для Украины" — так называемого "плана Маршалла".

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