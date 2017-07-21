Ботулизм приобретает промышленный масштаб - эксперт

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

В 2017 году в Украине зарегистрировано 90 случаев заболевших ботулизмом, девять человек умерло, сообщили в Минздраве.

В большинстве случаев не удалось вовремя ввести специальную сыворотку, которой у нас просто нет, и которую приходится искать за рубежом.

Подробнее о ситуации с ботулизмом в Украине в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил заместитель гендиректора Центра общественного здоровья, врач-эпидемиолог Роман Родина.

(текст публикуется на языке оригинала)

За сім місяців 2017 року на ботулізм захворіли 90 українців. За весь 2016 рік — 115 осіб. Чи можемо говорити, що цього року випадків ботулізму буде більше ніж торік?

— У нас є така статистика за останні десять років. І от зараз я дивлюсь в цю статистику, в середньому кількість захворівших на ботулізм в попередні роки становила десь близько 150 осіб. Цього року ми бачимо, що зараз практично минуло півроку, 90, звичайно, що ми можемо розраховувати на дещо підвищення цього показника, але я не думаю, що воно не буде критично. Критично інше. Критично те, що попередні роки ботулізм був пов'язаний саме з вживанням продукції домашнього виробництва — домашні консерви, та ж сама риба, яка була в'ялена власноруч, а от особливість цього року, і це не може не насторожувати, те, що більшість випадків ботулізму пов'язані саме з вживанням риби промислового виробництва, яка була доступна в супермаркетах і інших магазинах. І ті, що померли, на жаль, дев'ять людей, вони практично всі вживали рибу, яка була куплена в супермаркетах чи інших магазинах роздрібної торгівлі.

Це високий показник смертності захворілих на ботулізм?

— Знову ж таки, якщо аналізувати дані попередніх років, то ми можемо побачити, що наприклад, у 2016 році була 12 при 115 випадках, у 2015 році — шість при 139 випадках, у 2014 році дев'ять при 178… тобто зараз ми вже маємо більший відсоток, ніж попередні роки, за виключенням 2016 року.

А можна вважати унікальною ситуацію з наявністю ліків в країні?

— Це питання більше стосується МОЗ, тому що це не направленість діяльності центра громадського здоров'я, це профілактика, не лікування, ми працюємо для того, щоб роз'яснити людям, чому не можна вживати цю рибу, особливо якщо вона не потрошена, тому що є реальна загроза. Лікування, тобто та сироватка, яка зараз повинна завезена бути в Україну, це не превентивний метод, це не вакцина, це вже по факту того, що людина захворіла, ефективний метод лікування, то є сироватка. Але, звичайно, що набагато дешевше і вигідніше попередити захворювання, ніж його лікувати, тим більше якщо це, не дай бог, смертельний випадок. Тому питання щодо ліків, це вірніше адресувати МОЗ.

Де з ботулізмом можна стикнутися? Перші симптоми?

— По-перше, в контексті сьогоднішніх подій, що це риба промислового виробництва. Ми категорично не рекомендуємо вживати рибу, особливо, якщо це в'ялена риба та непотрошена. Поясню, чому. Тому що токсин, який містить в собі збудник ботулізму, розвивається дуже гарно в умовах без доступу кисню. І цей токсин дуже полюбляє жити у кішківнику риби. А ми ж знаємо, що дуже смачні в нас ребра, які поруч з кішківником. І якщо риба не потрошена, якщо там є мінімальна кількість токсину, то створюється дуже такі умови гарні для розмноження. Тому ми радимо відмовитися взагалі цього року від споживання риби непотрошеної в'яленої. Те ж саме стосується консервів, таких під підозрою. Тобто якщо ви бачите, що здуття йде консервів, здуття кришок консерв, то ми теж не рекомендуємо, тому що там можуть бути умови, в яких дуже гарно розмножується збудник, а відповідно, і токсин ботулізму.

Якщо виникли перші ознаки захворювання, а серед характерних ознак - це помутніння зору, тобто людина перестає чітко бачити, причому температура здебільшого не характерна, тобто це загальний стан таки погіршується. Нудота може бути, блювота. І сітка перед очима. Це така характерна ознака ботулізму. Дуже в такому екстреному порядку треба викликати швидку, тому що від своєчасності початого лікування, своєчасності доставки до медичного закладу залежить не тільки здоров'я, а і життя людей.

А санітарний контроль над продуктами промислового виробництва існує в країні? Хто за нього відповідає?

— За нього відповідає Держпродспоживслужба. Тобто всі заходи, пов'язані з контролем виробництва, де ця риба виробляється, всі заходи щодо сертифікації і визнання безпеки і виробничого процесу, і самої продукції — це відповідальність Держпродспоживслужби.

У випадках, якщо людина заразилася, зокрема, в нас було 90 випадків вже за ці півроку, розраховувати на якесь відшкодування, якісь претензії комусь можна спрямовувати?

— Для того, щоб довести те, що людина заразилася саме від риби виробництва, припустимо, N, купленої в супермаркеті Б, тут треба провести низку досліджень. Безумовно, це можна довести у тому випадку, якщо у залишках продукції, яку їла людина, і тієї ж партії продукції буде виділено ботулінічний токсин. І якщо буде доведено, що людина купила в магазині саме продукцію саме цієї партії, з якої виділено, то тоді, у відповідності до діючого законодавства, суд може прийняти рішення, враховуючи всі обставини цієї справи, про відшкодування і моральної шкоди. Тут треба просто буде звернутися до суду. Тому що такого механізму, який би передбачав пряме відшкодування без рішення суду, в нас немає. Але за рішенням суду це абсолютно можливо.

Читайте также: Комаровский: вопросы о сыворотке от ботулизма нужно задать депутатам

Напомним, инфекционист Евгения Менжулина в эфире радиостанции Голос Столицы заявила, что сыворотку от ботулизма, которая придет как гуманитарная помощь, врачи будут вводить больным только по приказу руководства.