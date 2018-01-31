Под присмотром. Черкасский горсовет принял бюджет "с помощью" Нацдружин

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Депутаты Черкасского городского совета приняли бюджет на 2018 год после нескольких часов бурного обсуждения и благодаря вмешательству людей в камуфляже и балаклавах.

"За этот документ с пятой попытки на сессии проголосовали 22 городских избранника, еще 12 — воздержались и один высказался против. Они поддержали проект главной сметы, согласованный исполнительным комитетом с правками постоянных комиссий. Впрочем, без учета предложений, касающихся бюджета развития", — говорится в сообщении на официальном портале городского совета Черкасс.

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Также отмечается, что на заседание сессии пришли активисты и участники АТО. Они стояли между рядами в сессионном зале, одетые в военную форму и одежду черного цвета, некоторые из них прикрывали лица. Отмечается, что при рассмотрении проекта решения "активисты" не выпускали депутатов из зала.

Некоторые депутаты раскритиковали появление людей в форме во время принятия бюджета, заявив, что заседание состоялось вне действующего законодательства и бюджетного регламента.

"Мы сегодня здесь выступаем как люди, которые хотят и могут изменить ситуацию, которая сложилась в нашем городе. Мы имеем на это моральное право. Эти ребята защищали Украину и они — часть территориальной общины", — цитирует портал горсовета председателя Координационного совета участников АТО Черкасской области Александра Тихонова.

Сайт Черкасского городского совета Активисты на сессии Черкасского городского совета

В то же время, по данным местного издания Прочерк, на сессии во время принятия бюджета присутствовали представители недавно сформированных "Национальных дружины".

Facebook Andrey Shokotko Люди в черном во время принятия бюджета в Черкасском горсовете

Присутствие в Черкасском горсовете членов "Нацдружин" подтвердил и местный блоггер Andrey Shokotko.

"На фото (см. выше) Черкасский горсовет, "национальные дружинники" зашли в сессионный зал, чтобы "помочь" депутатам. Пока не расстреливают и даже не бьют, просто напялили маски и демонстрируют силу, стоя в проходах. Примерно так выглядит свертывание демократии, даже такой фейковой как у нас", — написал он на своей странице в Facebook.

Facebook Andrey Shokotko Комментарий черкасского блоггера о "Национальных дружинах"

Информацию от черкасского блоггера в Facebok прокомментировала народный депутат от "Батькивщины" Алена Шрум: "Мне страшно. А вам?".

В Киеве в понедельник, 29 января, партия "Национальный корпус", которая была создана на основе полка спецназначения МВД "Азов", провела присягу представителей "Национальных дружин". "Нацкорпус", лидером которого является внефракционный нардеп Андрей Билецкий, СМИ связывают непосредственно с главой МВД Арсеном Аваковым.