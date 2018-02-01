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    Нардеп сообщил, как нацдружинники помогали принять бюджет Черкасс

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    Националистический радикализм крепчает (148)

    (обновлено: )42906
    По словам главы партии "Национальный корпус" внефракционного народного депутата Андрея Билецкого, от присутствия на заседании горсовета людей в форме и с закрытыми лицами в итоге "никто не пострадал".
    Акция Национального корпуса в Киеве. Архивное фото
    Фото Facebook "Национального корпуса"

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Глава партии "Национальный корпус" внефракционный народный депутат Андрей Билецкий подтвердил, что среди гражданских лиц, которые "помогли" депутатам в Черкассах принять бюджет на 2018 год были представители нацдружин.

    Олег Волошин. Архивное фото
    Украинское фото
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    "Разве это нормально, что в областном центре в течение месяца не существует местного бюджета, потому что городской секретарь и мэр не могут решить, как распилить наиболее лакомые вещи? Разве это нормально, что абсолютно всем коммунальщикам не выплачивается заработная плата? Город находится на грани социальной катастрофы фактически. Там уже проблемы с отоплением, с водой… И все это с каждым днем ​​увеличивается", — заявил Билецкий в эфире телеканала "112 Украина".

    По словам нардепа, в Черкассах была создана инициативная группа с участием ветеранов АТО, представителей профсоюзов некоторых предприятий и нацдружинников.

    "Совершенно верно, с моей точки зрения, если депутаты не могли справиться со своим жизненным долгом, а эти люди решили навести элементарный порядок", — отметил Билецкий.

    Билецкий также отметил, что от присутствия на заседании горсовета людей в форме и с закрытыми лицами в итоге "никто не пострадал".

    Как известно, Черкассы — единственный украинский город, который не принял бюджет в срок до 25 декабря 2017 года. 30 января депутаты Черкасс приняли бюджет на 2018 год после нескольких часов обсуждения и благодаря вмешательству людей в форме и молодых людей в черном с закрытыми лицами.   

    В Киеве в понедельник, 29 января, партия "Национальный корпус", которая была создана на основе полка спецназначения МВД "Азов", провела присягу представителей "Национальных дружин". "Нацкорпус", лидером которого является внефракционный нардеп Андрей Билецкий, СМИ связывают непосредственно с главой МВД Арсеном Аваковым. 

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