Нардеп сообщил, как нацдружинники помогали принять бюджет Черкасс

Фото Facebook "Национального корпуса"

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Глава партии "Национальный корпус" внефракционный народный депутат Андрей Билецкий подтвердил, что среди гражданских лиц, которые "помогли" депутатам в Черкассах принять бюджет на 2018 год были представители нацдружин.

"Разве это нормально, что в областном центре в течение месяца не существует местного бюджета, потому что городской секретарь и мэр не могут решить, как распилить наиболее лакомые вещи? Разве это нормально, что абсолютно всем коммунальщикам не выплачивается заработная плата? Город находится на грани социальной катастрофы фактически. Там уже проблемы с отоплением, с водой… И все это с каждым днем ​​увеличивается", — заявил Билецкий в эфире телеканала "112 Украина".

По словам нардепа, в Черкассах была создана инициативная группа с участием ветеранов АТО, представителей профсоюзов некоторых предприятий и нацдружинников.

"Совершенно верно, с моей точки зрения, если депутаты не могли справиться со своим жизненным долгом, а эти люди решили навести элементарный порядок", — отметил Билецкий.

Билецкий также отметил, что от присутствия на заседании горсовета людей в форме и с закрытыми лицами в итоге "никто не пострадал".

Как известно, Черкассы — единственный украинский город, который не принял бюджет в срок до 25 декабря 2017 года. 30 января депутаты Черкасс приняли бюджет на 2018 год после нескольких часов обсуждения и благодаря вмешательству людей в форме и молодых людей в черном с закрытыми лицами.

В Киеве в понедельник, 29 января, партия "Национальный корпус", которая была создана на основе полка спецназначения МВД "Азов", провела присягу представителей "Национальных дружин". "Нацкорпус", лидером которого является внефракционный нардеп Андрей Билецкий, СМИ связывают непосредственно с главой МВД Арсеном Аваковым.