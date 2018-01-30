Военный сбор с граждан просто растворяется в бюджете - эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В 2017 году поступления от военного сбора выросли на 30% и составили немалую сумму — более 15 млрд гривен. Об этом сообщили в ГФС. Эта сумма эквивалентна стоимости примерно ста украинских боевых танков "Оплот", или же за 15 млрд гривен можно закупить больше двух тысяч американских ПТРК Javelin. При этом военный сбор в Украине был введен 4 года назад. Его ставка составляет 1,5% от объекта налогообложения. Платят такой налог физические лица-резиденты, которые получают доходы — как в Украине, так и за её пределами, физические лица-нерезиденты, которые получают доходы в Украине, а также налоговые агенты.

Все нюансы взимания военного сбора в Украине в эфире радиостанции Голос Столицы раскрыл экономический эксперт Максим Праздников.

Поступления от военного сбора в 2017-м составили 15 млрд гривен, что на треть больше, чем годом ранее. За счет чего выросли поступления?

— Фактически, основной фактор — это был определенный рост зарплаты, в том числе минимальной зарплаты, соответственно, прекрасно понимаете, что львиная доля тех начислений, которое показывается, это идет по уровню минимальной зарплаты, поэтому произошел определенный рост. Плюс, рост по депозитам. Фактически под этот сбор попадают все доходы, которые только существуют. Там и депозиты, и зарплаты, и любой уровень доходов, полученный от любой деятельности физлицами-резидентами. Если мы говорим о 2018 годе, то опять же у нас с 1 января произошел новый рост минимальной зарплаты, было 3 200 гривен, сейчас это 3 723 гривен, естественно, абсолютно резонно предположить, что в этом году поступления от военного сбора будут еще больше.

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Насколько управление доходами от этого сбора является прозрачным?

— Это интересный вопрос. На самом деле, некоторые депутаты в прошлом году уже его подымали, поскольку по состоянию на сегодня поступления от этого сбора идут в общий бюджет. Нету какого-то специализированного фонда.

Значит, его можно потратить куда угодно?

— Фактически, да. Но опять же, если мы говорим по результатам прошлого года, то действительно общая цифра поступлений от этого сбора составила порядка 15 миллиардов. В то же время, расходы по Минобороны, эта цифра была порядка 65-66 миллиардов. Если говорить о бюджете этого года, это вообще 86 миллиардов непосредственно в Минобороны, плюс там еще есть Нацгвардия Украины — порядка 9-10 миллиардов, есть еще разведка… То есть, общая сумма, которая будет выделена в той или иной степени на обороноспособность страны, будет приближаться к 100 миллиардам. А сбор в 2018-м составит, может быть, порядка 17-18 миллиардов. Нет такого, что цифра, которая тратится на оборону, она меньше, чем этот сбор. Она — намного больше. Второй вопрос, это куда и как распределяются средства именно от этого сбора. Они просто поступают в общий бюджет.

Есть мнение, что военный сбор заставляет бизнес уводить зарплаты в тень. Вы согласны?

— Здесь я бы поспорил, потому что бизнес в последнее время все больше рискует, если кого-то ловят на нелегальной выплате зарплаты. То есть, то поднятие, которое было, до уровня 3 200 гривен, а сейчас — 3 700 гривен, это, с моей точки зрения, еще более-менее удобоваримый вариант. То есть, идти на какого-то рода риски с неофициальным трудоустройством… вряд ли кто-то бы так рисковал. Пока это еще та цифра, которую можно ставить, с которой можно платить налоги. Другое дело, что мы все понимаем, что очень часто есть как официальные выплаты зарплаты, так и то, что платится в конверте. На сегодня мы говорим о том, что средняя зарплата в Украине это где-то около 7 500 гривен. При этом формате 3 700 гривен, которые ставятся как минимальная, в принципе, это — удобоваримый вариант, это цифра, которую могут показывать и с которой могут пока еще платить налоги. УНИАН Украинские мигранты и черный рынок трудоустройства в ЕС

То есть, налог платится не с реальной зарплаты, а с официальной минималки?

— Так было всегда, и это отлично понимают в нашем правительстве. Почему они определенным образом и пытаются повысить минималку. То есть, пытаются подвести фактические выплаты зарплаты как можно ближе к тем реальным цифрам, которые есть.

Раньше военным сбором облагались и валютные операции. Сейчас это сохраняется?

— Нет, это отменили.

Насколько эффективным в плане увеличения поступлений в бюджет были подобные действия?

— Если мы говорим в целом о военном сборе, то очень эффективным. Если мы говорим о сборе с валютных операций, то нет. Потому что львиная доля такого рода операций происходила в тени.

Стоит ли расширять базу для налогообложения по военном сбору? Например, облагать не только физлиц, но и юрлиц?

— Я думаю, что особого смысла нету. Тем более, что юрлица у нас гораздо лучше, чем физлица, умеют уходить от каких-то моментов налогообложения, и это вызвало бы дополнительные манипуляции, дополнительный уход в тень. Как традиционно сложилось, что с выплатами и сборами физлиц у нас получается гораздо лучше, чем с юрлицами.

Насколько меняются поступления от военного сбора в валютном эквиваленте, учитывая падение гривны?

— Определенный рост есть, но если мы делаем корректировку на курсовые изменения, конечно же, он — меньше. Если мы посмотрим по цифре прошлого года, мы в среднем закрыли год на 26,7-26,8 гривен за доллар. Прогноз на 2018 год — около 29,2 гривен за доллар. Мы уже видим, что произошло определенное падение, в определенной степени обусловленное некими сезонными факторами, открытыми вопросами по сотрудничеству с МВФ, и если этот вопрос будет решен позитивно, то, скорее всего, к весне нас ждет некий откат, то есть гривна должна несколько укрепиться. Где-то 27,5 мы можем увидеть. Если нет, то мы где-то будем курсировать между 29-30 гривен за доллар.

Видите ли вы возможность того, что в среднесрочной перспективе военный сбор будет отменен?

— Пока нет. На самом деле, ситуация на востоке страны пока сохраняется, вряд ли она будет в ближайшее время разрешена, соответственно, правительство вряд ли пойдет на отмену этого сбора. Кроме того, это достаточно существенная сумма, которая поступает в целом в бюджет и вряд ли от неё откажутся.

Насколько у нас высок процент этого налога, в сравнении с другими странами?

— Вы будете удивлены, но он — ниже, чем в Европе. Но здесь вопрос в том, что мы платим его с гораздо меньших сумм. Если у нас общий средний уровень дохода составляет 250 долларов, то в Европе это — на порядок больше. Просто там в процентном отношении собирается больше налог, но там уровень доходов — существенно выше.

К слову, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что выделенные средства на Вооруженные силы Украины в 2018 году — бюджет содержания, но никак не развития. В эфире "ГС" он заявил, что армия не будет процветать, пока в украинской экономике — кризис.