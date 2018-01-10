В Черновцах в налоговой взорвалась граната - СМИ

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. В Черновцах в среду, 10 января 2018 года в здании налоговой инспекции в Черновцах прогремел взрыв.

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Инцидент произошел примерно в 15:15 в доме по адресу Героев Майдана 200а, сообщает "Платиновая Буковина".

По словам очевидцев, взрыв был на третьем этаже здания налоговой. У одного из посетителей в руках (по другим данным — в сумке) взорвалась граната. После этого всех посетителей и работников налоговой эвакуировали.

Платиновая Буковина СМИ сообщают о взрыве гранаты в налоговой инспекции Черновцов

По информации СМИ, в результате происшествия ранения получил один человек.

Ранее первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин сообщал, что в Харькове из-за взрыва гранаты в квартире многоэтажки погиб волонтер.