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    В Черновцах в налоговой взорвалась граната - СМИ

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (140)

    (обновлено: )30320
    По словам очевидцев, взрыв был на третьем этаже здания налоговой. У одного из посетителей в руках взорвалась граната. После этого всех посетителей и работников налоговой эвакуировали.
    СМИ сообщают о взрыве гранаты в налоговой инспекции Черновцов
    Платиновая Буковина

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. В Черновцах в среду, 10 января 2018 года в здании налоговой инспекции в Черновцах прогремел взрыв.

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    Инцидент произошел примерно в 15:15 в доме по адресу Героев Майдана 200а, сообщает "Платиновая Буковина".

    По словам очевидцев, взрыв был на третьем этаже здания налоговой. У одного из посетителей в руках (по другим данным — в сумке) взорвалась граната. После этого всех посетителей и работников налоговой эвакуировали.

    Платиновая Буковина
    СМИ сообщают о взрыве гранаты в налоговой инспекции Черновцов

    По информации СМИ, в результате происшествия ранения получил один человек.

    Ранее первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин сообщал, что в Харькове из-за взрыва гранаты в квартире многоэтажки погиб волонтер.

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