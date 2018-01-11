Раненый при взрыве в Черновцах налоговик ослеп на один глаз — медики

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Сотрудник Государственной фискальной службы, раненный при взрыве гранаты в Черновцах, рискует остаться слепым на правый глаз.

Напомним, в среду, 10 января в здании черновицкой ГФС произошел взрыв. На третьем этаже сдетонировала граната, был ранен мужчина.

Оказалось, что пострадавший — 41-летний налоговик. Из его тела хирурги достали осколки гранаты.

"Рука, печень, глаза. Еще ранения лица было. Было сделано хирургическое вмешательство. Что касается предплечья: повреждения, связанные с передней брюшной стенкой и повреждения печени — они стабильны, все хорошо. Вопросы есть по правому глазу. То есть, там, где есть травматическая катаракта. Это не боевая граната, потому что если бы боевая, то, я думаю, результаты и последствия были бы совсем другие", — цитирует "Сайт города Черновцы" слова заместителя главного врача местной больницы скорой медицинской помощи Вадима Ступинского.



