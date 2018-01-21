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    Культура

    Мировую поп-звезду заподозрили в уклонении от уплаты налогов - СМИ

    (обновлено: )423
    Налоговики подозревают, что в течение четырех лет Шакира уклонялась от уплаты налогов в Испании, хотя большую часть времени жила на территории этой страны.
    Шакира. Архивное фото
    RIA News Антон Спирин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Налоговая служба Испании обратилась в прокуратуру, предполагая, что популярная колумбийская певица Шакира уклонялась от уплаты налогов, сообщает газета La Vanguardia.

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    Речь идет о сумме в несколько миллионов евро.

    С 2010 по 2017 годы колумбийка состояла в отношениях с испанским футболистом Жераром Пике. Официально о своих отношениях пара объявила в 2011 году, однако на учет в налоговые органы Испании Шакира встала только в 2015 году. Таким образом, налоговики подозревают, что в течение четырех лет певица уклонялась от уплаты налогов в Испании, хотя большую часть времени жила на территории этой страны. Ее представители уверяют, что она проводила в Испании менее 183 дней, установленных законом, чтобы считаться налоговым резидентом.

    Обращение в прокуратуру налоговые органы направили еще в декабре, однако известно об этом стало только сейчас.

    Окружение певицы заверяет, что она всегда выполняла обязательства по уплате налогов и готова объясниться с соответствующими органами и в случае необходимости покрыть недочет.

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