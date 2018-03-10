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    Шакира

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Шакира
    Шакиру оштрафовали на $25 миллионов
    19:45 27.02.2018
    322
    Певицу оштрафовали за налоговое мошенничество. За ее действия Шакире грозил тюремный срок. По информации СМИ, певица уже уплатила обозначенную сумму, таким образом погасив задолженность по уплате налогов с 2011 по 2014 годы.
    Шакира. Архивное фото
    Мировую поп-звезду заподозрили в уклонении от уплаты налогов - СМИ
    18:12 21.01.2018
    592
    Налоговики подозревают, что в течение четырех лет Шакира уклонялась от уплаты налогов в Испании, хотя большую часть времени жила на территории этой страны.
    Певица Шакира выступает перед финальным матчем ЧМ
    Из-за болезни Шакира отменила концерты в Европе
    14:42 10.11.2017
    214
    Знаменитая певица заявила, что врачи не успевают вылечить ее. Поэтому она отменяет концерты в Париже, Антверпене и Амстердаме.
    Американская певица Шакира
    Шакира съехала от возлюбленного после 7 лет отношений
    11:45 07.10.2017
    448
    Шакира уже съехала из дома в Барселоне, где она проживала с защитником Барсы. Они семь лет жили в гражданском браке. Последний раз звездную пару видели вместе на публике три месяца назад.
    Шакира. Архивное фото
    Шакира исполнит песню Леннона на открытии саммита в ООН
    07:27 23.09.2015
    299Генассамблея ООН. Визит Порошенко в США
    По словам колумбийской поп-звезды, при катастрофической гуманитарной ситуации в Сирии и кризисе с беженцами нужно снова вспомнить о послании этой знаменитой композиции.
    Шакира. Архивное фото
    Шакира может помешать переходу Пике из "Барселоны" в "МЮ"
    17:17 24.09.2014
    65
    Колумбийская певица Шакира может препятствовать переходу своего гражданского супруга Жерара Пике из "Барселоны" в "Манчестер Юнайтед". Шакира беременна вторым ребенком и не хочет переезжать из Испании в Англию.
    Шакира
    Шакира и Рианна записали совместную песню
    17:19 14.01.2014
    41
    Американские певицы Шакира (Shakira) и Рианна (Rihanna) записали совместную песню Can't Remember To Forget You, которая была представлена на сайте Шакиры.
    Шакира
    Шакира может спеть на открытии или закрытии ЧМ-2014 по футболу
    20:00 05.11.2013
    20
    Это выступание станет для Шакиры третьим подряд на финальных турнирах чемпионатов мира: ранее поп-звезда пела на ЧМ-2006 в Германии и ЧМ-2010 в Южной Африке.
    Шакира
    Певица Шакира продает особняк у океана в Майами за $15 млн
    13:54 31.07.2013
    13
    "За те 12 лет, пока Шакира владела поместьем, она пристроила три дополнительных спальни, четыре ванных комнаты и почти 160 квадратных метров площадей к и без того большому и роскошному особняку", - отмечает издание.
    Шакира и Жерар Пике
    У Шакиры и Пике родился сын, родители назвали его Миланом
    08:08 23.01.2013
    54
    Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос уже поздравил Шакиру и Пике с первенцем. "Поздравляю Шакиру и Херарда Пике от имени всей Колумбии и моей семьи с рождением сына", - написал президент в соцсети Twitter.
    Шакира
    Сообщение о первенце Шакиры и футболиста Пике оказалось розыгрышем
    22:00 28.12.2012
    13
    "Уже дали имя. Назвали Простаком. Счастливого Дня простака всем!", - написал Пике, 28 декабря, когда в Испании отмечают аналог российского Дня дурака.
    Шакира и Жерар Пике
    Певица Шакира и футболист Жерар Пике стали родителями
    13:48 28.12.2012
    51
    Шакира и защитник испанского футбольного клуба "Барселона" Жерар Пике познакомились в 2010 году на съемках клипа Waka Waka - песни, ставшей гимном Чемпионата мира по футболу в ЮАР.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Шакира
    Шакиру оштрафовали на $25 миллионов
    19:45 27.02.2018
    322
    Певицу оштрафовали за налоговое мошенничество. За ее действия Шакире грозил тюремный срок. По информации СМИ, певица уже уплатила обозначенную сумму, таким образом погасив задолженность по уплате налогов с 2011 по 2014 годы.
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