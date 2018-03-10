Певицу оштрафовали за налоговое мошенничество. За ее действия Шакире грозил тюремный срок. По информации СМИ, певица уже уплатила обозначенную сумму, таким образом погасив задолженность по уплате налогов с 2011 по 2014 годы.
Колумбийская певица Шакира может препятствовать переходу своего гражданского супруга Жерара Пике из "Барселоны" в "Манчестер Юнайтед". Шакира беременна вторым ребенком и не хочет переезжать из Испании в Англию.
"За те 12 лет, пока Шакира владела поместьем, она пристроила три дополнительных спальни, четыре ванных комнаты и почти 160 квадратных метров площадей к и без того большому и роскошному особняку", - отмечает издание.
Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос уже поздравил Шакиру и Пике с первенцем. "Поздравляю Шакиру и Херарда Пике от имени всей Колумбии и моей семьи с рождением сына", - написал президент в соцсети Twitter.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Певицу оштрафовали за налоговое мошенничество. За ее действия Шакире грозил тюремный срок. По информации СМИ, певица уже уплатила обозначенную сумму, таким образом погасив задолженность по уплате налогов с 2011 по 2014 годы.