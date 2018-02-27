Шакиру оштрафовали на $25 миллионов

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Всемирно известная колумбийская певица Шакира была оштрафована налоговой службой Испании на 25 миллионов долларов.

Как пишет The Daily Mail, певицу оштрафовали за налоговое мошенничество. За ее действия Шакире грозил тюремный срок.

По информации издания, певица уже уплатила обозначенную сумму, таким образом погасив задолженность по уплате налогов с 2011 по 2014 годы.

Как сообщается, певица согласна с уплатой налогов за 2011 год, однако решение по последующим трем годам намерена обжаловать, подав апелляцию.

Поводом для этого является время, которое она впоследствии проводила в стране — за эти годы она находилась в Испании не более 183 дней.

Напомним, в прошлом году Шакира рассталась с футболистом испанской "Барселоны" Жераром Пике.