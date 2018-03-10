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    Рианна (Робин Фенти)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Рианна
    Самая продаваемая певица планеты отмечает 30-летие 
    12:41 20.02.2018
    2334
    Американская поп-певица из Барбадосса Рианна отмечает 30-летний юбилей. Символ нулевых является обладательницей восьми "Грэмми", шести статуэток American Music Awards, специальной премии Icon Award и 18 наград Billboard Music Awards.
    Рианна и ее двоюродный брат
    Брата Рианны застрелили на Барбадосе
    12:06 27.12.2017
    590
    По данным предварительного расследования, брат певицы Рианны Тэйвон Кейсин Аллейн находился недалеко от своего дома, когда неизвестный выстрелил в него несколько раз.
    Рианна порадовала поклонников внушительным бюстом в откровенном топе
    22:30 08.09.2017
    1500
    На презентацию своей линии косметики певица Рианна пришла в желтом ансамбле из коротенького топа без бюстгальтера и длинной шикарной юбке.
    Рианна
    На фото Рианны с карнавала увидели шестой палец
    15:59 09.08.2017
    2396
    Фанаты Рианны решили, что на фото певицы с карнавала, скорее всего, использован "фотошоп". Между тем, фото набрало несколько миллионов "лайков".
    Рианна показала свою шикарную фигуру на красочном карнавале 
    13:44 08.08.2017
    1364
    В этом году певица выбрала купальник из разноцветных камней, украшенный розовыми и зелеными перьями. Волосы Рианны были цвета морской волны.
    Визит певицы Рианны к Бриджит Макрон
    Не только музыка. Певица Рианна встретилась с первой леди Франции 
    12:26 27.07.2017
    366
    Первая леди Франции Бриджит Макрон приняла в Елисейском дворце знаменитую американскую певицу и актрису Рианну.
    Певица Рианна
    Рианна провела встречу с президентом Франции
    21:13 26.07.2017
    280
    Встреча прошла в среду в Елисейском дворце. Рианна сообщила, что она и Эммануэль Макрон "сфокусировались на вопросе образования в глобальном смысле".
    Рианна
    Рианна назвала Трампа "аморальной свиньей"
    16:10 29.01.2017
    888Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Известная певица Рианна возмущена указами президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, который выступает за ужесточение иммиграционной политики страны.
    Рианна. Архивное фото
    Певица Рианна намерена купить футбольный клуб "Ливерпуль" - СМИ
    19:08 12.08.2016
    927
    Певица Рианна советовалась со своим близким другом - форвардом английского "Челси" Дидье Дрогба. В настоящий момент "Ливерпуль" находится в руках Fenway Sports Group.
    Рианна выложила в сеть откровенные снимки в купальнике
    Рианна накормила фанатов пиццей
    05:27 01.07.2016
    141
    Как отмечается, некоторые поклонники заняли очередь с утра. Когда на улице начался дождь, Рианна распорядилась отнести фанатам еду и полотенца. Таким образом она извинилась за плохую погоду.
    Выступление Рианны в Глазго
    Рианна станцевала провокационный тверк над головами фанатов в Глазго 
    18:53 29.06.2016
    2707
    Известная певица Рианна в сером боди и белых ботфортах на высоком каблуке станцевала тверк над поклонниками во время выступления в Глазго, Шотландия. Кадры танца смотрите в видео.
    Рианна выложила в сеть откровенные снимки в купальнике
    Рианна выложила в сеть откровенные снимки в купальнике 
    03:39 04.06.2016
    2622
    Популярная певица Рианна опубликовала в социальной сети Instagram откровенные снимки в купальнике. Фотографии уже вызвали бурную реакцию поклонников во всемирной паутине.
    Новый провокационный клип Рианны. Видео
    Хит интернета. Новый провокационный клип Рианны 
    16:39 01.04.2016
    5543
    В интернете появился новый клип певицы Рианны Kiss it Better. На кадрах черно-белого видео артистка предстает почти полностью обнаженной, в одном прозрачном неглиже.
    Рианна
    Рианна отменила выступление на "Грэмми" из-за бронхита – СМИ
    07:41 16.02.2016
    128
    Номер Рианны, композиция Kiss It Better из альбома Anti, был заявлен в программе церемонии задолго до главной музыкальной ночи года, но в последнюю минуту стало известно, что певица не сможет выйти на сцену.
    Шакира
    Шакира и Рианна записали совместную песню
    17:19 14.01.2014
    41
    Американские певицы Шакира (Shakira) и Рианна (Rihanna) записали совместную песню Can't Remember To Forget You, которая была представлена на сайте Шакиры.
    Twitter
    Обсуждение в Twitter фото Рианны с лори привело к арестам в Таиланде
    10:12 23.09.2013
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    Обсуждение в микроблоге в Twitter фотографии певицы Рианны с толстым лори, небольшим краснокнижным приматом, привлекло внимание полиции Таиланда и закончилось арестом двух подозреваемых в незаконном бизнесе.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Рианна
    Самая продаваемая певица планеты отмечает 30-летие 
    12:41 20.02.2018
    2334
    Американская поп-певица из Барбадосса Рианна отмечает 30-летний юбилей. Символ нулевых является обладательницей восьми "Грэмми", шести статуэток American Music Awards, специальной премии Icon Award и 18 наград Billboard Music Awards.
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