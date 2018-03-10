Американская поп-певица из Барбадосса Рианна отмечает 30-летний юбилей. Символ нулевых является обладательницей восьми "Грэмми", шести статуэток American Music Awards, специальной премии Icon Award и 18 наград Billboard Music Awards.
Номер Рианны, композиция Kiss It Better из альбома Anti, был заявлен в программе церемонии задолго до главной музыкальной ночи года, но в последнюю минуту стало известно, что певица не сможет выйти на сцену.
Обсуждение в микроблоге в Twitter фотографии певицы Рианны с толстым лори, небольшим краснокнижным приматом, привлекло внимание полиции Таиланда и закончилось арестом двух подозреваемых в незаконном бизнесе.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Американская поп-певица из Барбадосса Рианна отмечает 30-летний юбилей. Символ нулевых является обладательницей восьми "Грэмми", шести статуэток American Music Awards, специальной премии Icon Award и 18 наград Billboard Music Awards.
Американская поп-певица из Барбадосса Рианна отмечает 30-летний юбилей. Символ нулевых является обладательницей восьми "Грэмми", шести статуэток American Music Awards, специальной премии Icon Award и 18 наград Billboard Music Awards.
Американская поп-певица из Барбадосса Рианна отмечает 30-летний юбилей. Символ нулевых является обладательницей восьми "Грэмми", шести статуэток American Music Awards, специальной премии Icon Award и 18 наград Billboard Music Awards.
Американская поп-певица из Барбадосса Рианна отмечает 30-летний юбилей. Символ нулевых является обладательницей восьми "Грэмми", шести статуэток American Music Awards, специальной премии Icon Award и 18 наград Billboard Music Awards.