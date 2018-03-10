По новому контракту Лионель Месси получает в год 71 миллион евро в качестве зарплаты и доходов за имиджевые права. Также аргентинцу полагается бонус в 63,5 миллиона евро за подписание нового контракта.
Прежний контракт 30-летнего форварда Лионеля Месси с "сине-гранатовыми" действовал до лета 2018 года. Месси пять раз получал приз "Золотой мяч", четырежды становился лучшим бомбардиром чемпионата Испании.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".