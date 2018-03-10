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    ФК Барселона

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 179
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    Игроки ФК Барселона
    Будет интересно. Определились финалисты Кубка Испании по футболу
    00:58 09.02.2018
    163
    По итогам ответных полуфинальных матчей в финал Кубка Испании вышли "Барселона" и "Севилья".
    Лионель Месси. Архивное фото
    СМИ выяснили, сколько Месси зарабатывает в "Барселоне"
    01:58 13.01.2018
    246
    По новому контракту Лионель Месси получает в год 71 миллион евро в качестве зарплаты и доходов за имиджевые права. Также аргентинцу полагается бонус в 63,5 миллиона евро за подписание нового контракта.
    Барселона разгромила Реал
    Побит трансферный рекорд "Реала" - СМИ
    13:42 10.01.2018
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    В нынешнем сезоне трансферный рекорд "Реала" побила "Барселона", потратив на новых игроков 312,5 миллионов евро. Каталонцы приобрели Усмана Дембеле, Паулиньо, Нельсона Семеду и Филиппе Коутиньо.
    Игрок мадридского Атлетико Антуан Гризманн
    "Барселона" готова платить Гризманну вторую по величине зарплату в клубе
    02:34 10.01.2018
    100
    По данным местных спортивных СМИ, "Атлетико" со своей стороны готов сделать все, чтобы Антуан Гризманн остался в Мадриде, в том числе повторить предложение "Барселоны" по зарплате.
    Нападающий английского Ливерпуля и сборной Бразилии Фелиппе Коутиньо
    "Ливерпуль" согласился продать Коутиньо в "Барселону" за 160 млн евро
    21:42 06.01.2018
    86
    "Барселона" сообщила, что 25-летний бразилец подпишет контракт на 5,5 лет, а сумма отступных за досрочный разрыв соглашения составит 400 миллионов евро.
    Нападающий английского Ливерпуля и сборной Бразилии Фелиппе Коутиньо
    "Барселона" готова отдать "Ливерпулю" 130 млн фунтов за Коутиньо - СМИ
    13:29 31.12.2017
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    Испанское издание Mundo Deportivo сообщило, что бразилец якобы уже приступил к поискам дома в столице Каталонии. "Барселона" пыталась приобрести Коутиньо в летнее трансферное окно.
    Месси и Суарез в окружении золотых бутс
    Месси и Суарес усилят "Барселону" в матче чемпионата Испании с "Реалом"
    13:41 23.12.2017
    102
    Сообщается, что матч с мадридским "Реалом" в рамках 17-го тура чемпионата Испании по футболу состоится в субботу в Мадриде и начнется в 14:00 по киевскому времени.
    Лионель Месси
    Месси повторил рекорд легендарного немецкого футболиста
    08:42 11.12.2017
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    Лионель Месси, поразивший ворота "Вильярреала" в гостевом матче 15-го тура чемпионата Испании, в составе "сине-гранатовых" отличился 525 раз во всех турнирах.
    Лионель Месси
    Месси продлил контракт с "Барселоной" до 2021 года
    15:45 25.11.2017
    138
    Прежний контракт 30-летнего форварда Лионеля Месси с "сине-гранатовыми" действовал до лета 2018 года. Месси пять раз получал приз "Золотой мяч", четырежды становился лучшим бомбардиром чемпионата Испании.
    Месси вручили четвертую золотую бутсу
    Месси догнал Роналду: ему вручили четвертую "Золотую бутсу" 
    16:16 24.11.2017
    204
    Нападающий "Барселоны" получил награду как лучший бомбардир европейских чемпионатов в сезоне 2016/2017 годов.
    Футболист Лионель Месси
    Месси прилетел в Москву
    08:55 06.11.2017
    716
    Легендарный форвард "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Мессии сыграет против россиян 11 ноября на стадионе "Лужники" в Москве.
    Неймар. Архивное фото
    Неймар просил УЕФА исключить "Барселону" из Лиги чемпионов
    15:11 07.10.2017
    247
    Футболист Неймар по совету адвокатов обратился в УЕФА, так как "Барселона" не выплатила бонус его отцу. Однако, по данным СМИ, в организации не придали серьезного значения данному обращению.
    Защитник Барселоны Жерар Пике. Архивное фото
    Болельщики сборной Испании освистывали и оскорбляли Пике
    23:56 02.10.2017
    570Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    На тренировке сборной Испании в понедельник болельщики освистывали и оскорбляли 30-летнего Жерара Пике, требуя от него покинуть национальную команду.
    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    ФК "Барселона" присоединился к забастовке в Каталонии
    17:32 02.10.2017
    439Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    Как сообщили в клубе, "Барселона" присоединяется к всеобщей забастовке, завтра клуб будет закрыт. Ни одна из команд, в том числе молодежных, не будет тренироваться.
    Студенты участвуют в демонстрации в пользу запрещенного референдума о независимости 1 октября в Барселоне
    Матч чемпионата Испании перенесен из-за ситуации в Каталонии
    16:58 01.10.2017
    136Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    В Королевской испанской футбольной федерации отмечали, что матч между "Барселоной" и "Лас-Пальмасом" может быть перенесен лишь в случае, если полиция решит, что проводить встречу небезопасно.
    Лионель Месси
    Месси забил 300-й гол на домашнем стадионе "Камп Ноу"
    10:13 20.09.2017
    208
    Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси отличился на 20-й, 59-й, 62-й и 87-й минутах матчах пятого тура чемпионата Испании с "Эйбаром".
    Нападающий английского Ливерпуля и сборной Бразилии Фелиппе Коутиньо
    "Барселона" предложила €150 млн "Ливерпулю" за Коутиньо - СМИ
    10:52 23.08.2017
    95
    По информации СМИ, "Барселона" уже предложила английскому клубу за трансфер Коутиньо 101 миллион фунтов (110 млн евро) и еще 37 миллионов (40 млн евро) в виде различных бонусов.
    Неймар. Архивное фото
    Неймар о шефах "Барселоны": клуб заслуживает лучших руководителей
    10:31 21.08.2017
    291
    Неймар, перешедший из "Барселоны" в "ПСЖ", заявил, что сейчас "Барсе" работают директора, которых там быть не должно и футболист очень расстроен их работой.
    Мадридский Реал стал обладателем Суперкубка Испании
    "Реал" завоевал Суперкубок Испании, дважды обыграв "Барселону"
    02:14 17.08.2017
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    Встреча, прошедшая в среду вечером в Мадриде, завершилась победой "Реала" со счетом 2:0. Первая встреча команд в Барселоне завершилась со счетом 3:1 также в пользу "сливочных.
    Дмитрий Чигринский
    Украинского футболиста признали худшим приобретением "Барселоны"
    09:50 16.08.2017
    579
    Согласно опросам болельщиков, переход бывшего защитника "Шахтера" Дмитрия Чигринского в "Барсу" с большим отрывом опередил другие неудачи "сине-гранатовых" на трансферном рынке.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Игроки ФК Барселона
    Будет интересно. Определились финалисты Кубка Испании по футболу
    00:58 09.02.2018
    163
    По итогам ответных полуфинальных матчей в финал Кубка Испании вышли "Барселона" и "Севилья".
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