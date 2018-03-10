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    Жерар Пике

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Защитник Барселоны Жерар Пике. Архивное фото
    Болельщики сборной Испании освистывали и оскорбляли Пике
    23:56 02.10.2017
    570Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    На тренировке сборной Испании в понедельник болельщики освистывали и оскорбляли 30-летнего Жерара Пике, требуя от него покинуть национальную команду.
    Защитник Барселоны Жерар Пике
    Пике доставлен в больницу из-за проблем с желудком
    01:05 14.05.2017
    85
    По информации СМИ, футболист в воскресенье не сыграет в выездном матче "Барселоны" в чемпионате Испании с "Лас-Пальмасом", из-за проблем со здоровьем Пике пропустит несколько дней.
    Защитник Барселоны Жерар Пике
    Жерар Пике заявил, что завершит карьеру в сборной Испании после ЧМ-2018
    03:43 10.10.2016
    63
    По словам защитника футбольного клуба "Барселона" Жерара Пике, чемпионат мира по футболу в России станет его последним турниром в футболке сборной Испании.
    Защитник Барселоны Жерар Пике
    Пике дисквалифицирован на 4 матча за оскорбление судьи
    14:32 19.08.2015
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    Согласно правилам испанской лиги, Пике мог быть дисквалифицирован на 12 игр, но получил минимальное наказание. Пике не сыграет в матчах против "Атлетика", "Малаги", "Атлетико" (Мадрид) и "Леванте".
    Игроки ФК Барселона. Архивное фото
    "Барселона" разгромила "Кордову" в чемпионате Испании, Месси забил дважды
    19:13 20.12.2014
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    Встреча на "Камп Ноу" закончилась со счетом 5:0 в пользу хозяев поля. Голами отметились Педро (2-я минута), Луис Суарес (53-я), Жерар Пике (80-я) и Лионель Месси, оформивший дубль (82-я, 90-я).
    Шакира. Архивное фото
    Шакира может помешать переходу Пике из "Барселоны" в "МЮ"
    17:17 24.09.2014
    65
    Колумбийская певица Шакира может препятствовать переходу своего гражданского супруга Жерара Пике из "Барселоны" в "Манчестер Юнайтед". Шакира беременна вторым ребенком и не хочет переезжать из Испании в Англию.
    Шакира и Жерар Пике
    У Шакиры и Пике родился сын, родители назвали его Миланом
    08:08 23.01.2013
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    Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос уже поздравил Шакиру и Пике с первенцем. "Поздравляю Шакиру и Херарда Пике от имени всей Колумбии и моей семьи с рождением сына", - написал президент в соцсети Twitter.
    Шакира
    Сообщение о первенце Шакиры и футболиста Пике оказалось розыгрышем
    22:00 28.12.2012
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    "Уже дали имя. Назвали Простаком. Счастливого Дня простака всем!", - написал Пике, 28 декабря, когда в Испании отмечают аналог российского Дня дурака.
    Шакира и Жерар Пике
    Певица Шакира и футболист Жерар Пике стали родителями
    13:48 28.12.2012
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    Шакира и защитник испанского футбольного клуба "Барселона" Жерар Пике познакомились в 2010 году на съемках клипа Waka Waka - песни, ставшей гимном Чемпионата мира по футболу в ЮАР.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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