Колумбийская певица Шакира может препятствовать переходу своего гражданского супруга Жерара Пике из "Барселоны" в "Манчестер Юнайтед". Шакира беременна вторым ребенком и не хочет переезжать из Испании в Англию.
Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос уже поздравил Шакиру и Пике с первенцем. "Поздравляю Шакиру и Херарда Пике от имени всей Колумбии и моей семьи с рождением сына", - написал президент в соцсети Twitter.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".