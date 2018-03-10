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    Луис Суарес

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Месси и Суарез в окружении золотых бутс
    Месси и Суарес усилят "Барселону" в матче чемпионата Испании с "Реалом"
    13:41 23.12.2017
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    Сообщается, что матч с мадридским "Реалом" в рамках 17-го тура чемпионата Испании по футболу состоится в субботу в Мадриде и начнется в 14:00 по киевскому времени.
    Месси и Суарез в окружении золотых бутс
    Месси и Сураес опубликовали фото для "тролинга" Роналду
    11:29 14.12.2017
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    Звезды "Барселоны" ответили своему извечному сопернику, опубликовав фотографию с шестью "Золотыми бутсами" после того, как Роналду показал пять "Золотых мячей".
    Игрок сборной Уругвая Луис Суарес
    Суарес заявил, что удивлен своим 8 голам, забитым в двух матчах
    04:45 24.04.2016
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    В субботу в рамках 35-го тура чемпионата страны "сине-гранатовые" разгромили со счетом 6:0 хихонский "Спортинг". Туром ранее "Барса" отправила восемь безответных мячей в ворота "Депортиво". Суарес в каждом матче сделал покер.
    Игроки ФК Барселона. Архивное фото
    "Барселона" обыграла "Атлетико" в первом матче 1/4 финала ЛЧ
    23:51 05.04.2016
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    Игра, прошедшая во вторник на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне, закончилась со счетом 2:1 в пользу "сине-гранатовых". На гол Фернандо Торреса каталонцы ответили дублем Луиса Суареса.
    Луис Суарес
    "Барселоне" предстоит заплатить за трансфер Суареса еще 16 млн евро - СМИ
    08:59 28.03.2016
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    В соглашении отмечается, что "сине-гранатовые" обязаны рассчитаться с "Ливерпулем" по Суаресу пятью траншами, четыре из которых запланированы на 31 июля 2014 года, 31 января 2015 года, 31 июля 2015 года и 31 января 2016 года.
    Футболист Луис Суарес. Архивное фото
    Суарес дисквалифицирован на 2 матча
    16:30 08.01.2016
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    В среду "Барселона" на своем поле победила "Эспаньол" со счетом 4:1. Суарес наказан за стычку с игроками соперника в подтрибунном помещении после матча.
    Игрок Барселоны Лионель Месси празднует с товарищем по команде Неймаром гол в ворота Леванте.Архивное фото
    Месси, Неймар и Суарес составили тройку лучших футболистов года по версии L'Equipe
    22:23 01.01.2016
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    Кроме Месси, Неймара и Суареса в первую десятку рейтинга попали: Криштиану Роналду, Роберт Левандовский, Томас Мюллер, Мануэль Нойер, Андрес Иньеста, Антуан Гризманн, Поль Погба.
    Игрок Барселоны Лионель Месси прибыл в Тбилиси, где 11 августа пройдет матч за Суперкубок УЕФА
    Суперкубок УЕФА: Месси, Коноплянка и Платини прибыли в Тбилиси 
    15:27 11.08.2015
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    В столице Грузии во вторник пройдет матч за Суперкубок УЕФА. На поле выйдут игроки испанских клубов "Барселона" и "Севилья".
    Луис Суарес. Архивное фото
    УЕФА не будет применять санкции к Суаресу за попытку укуса Демикелиса в ЛЧ
    20:00 25.02.2015
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    Пресс-секретарь УЕФА сообщил, что главный судья матча немец Феликс Брых в официальном отчете не упомянул эпизод с Суаресом на матче 1/8 финала Лиги чемпионов, и организация не планирует ничего расследовать.
    Игроки ФК Барселона. Архивное фото
    "Барселона" разгромила "Кордову" в чемпионате Испании, Месси забил дважды
    19:13 20.12.2014
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    Встреча на "Камп Ноу" закончилась со счетом 5:0 в пользу хозяев поля. Голами отметились Педро (2-я минута), Луис Суарес (53-я), Жерар Пике (80-я) и Лионель Месси, оформивший дубль (82-я, 90-я).
    Луис Энрике
    Луису Энрике нужно время для поиска лучшей игры "Барселоны" - Капелло
    14:12 04.11.2014
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    В турнирной таблице "Барса" с 22 очками располагается на четвертом месте, отставая от лидирующего "Реала" на 2 балла.
    Игрок сборной Уругвая Луис Суарес
    Луис Суарес выйдет в стартовом составе "Барселоны" в матче с "Реалом"
    18:32 25.10.2014
    50Чемпионат мира по футболу 2014
    Ранее Суареса дисквалифицировали на четыре месяца и девять матчей сборной Уругвая за укус защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини на чемпионате мира по футболу в Бразилии.
    Луис Суарес
    Суарес дебютировал за "Барселону" в матче за Кубок Жоана Гампера
    23:37 18.08.2014
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    ФИФА отстранила Суареса от любой деятельности, связанной с футболом, до 26 октября и дисквалифицировала на девять матчей национальной сборной Уругвая за укус защитника сборной Италии Кьеллини в матче ЧМ в Бразилии.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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