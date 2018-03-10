В субботу в рамках 35-го тура чемпионата страны "сине-гранатовые" разгромили со счетом 6:0 хихонский "Спортинг". Туром ранее "Барса" отправила восемь безответных мячей в ворота "Депортиво". Суарес в каждом матче сделал покер.
В соглашении отмечается, что "сине-гранатовые" обязаны рассчитаться с "Ливерпулем" по Суаресу пятью траншами, четыре из которых запланированы на 31 июля 2014 года, 31 января 2015 года, 31 июля 2015 года и 31 января 2016 года.
Пресс-секретарь УЕФА сообщил, что главный судья матча немец Феликс Брых в официальном отчете не упомянул эпизод с Суаресом на матче 1/8 финала Лиги чемпионов, и организация не планирует ничего расследовать.
ФИФА отстранила Суареса от любой деятельности, связанной с футболом, до 26 октября и дисквалифицировала на девять матчей национальной сборной Уругвая за укус защитника сборной Италии Кьеллини в матче ЧМ в Бразилии.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".