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В соглашении отмечается, что "сине-гранатовые" обязаны рассчитаться с "Ливерпулем" по Суаресу пятью траншами, четыре из которых запланированы на 31 июля 2014 года, 31 января 2015 года, 31 июля 2015 года и 31 января 2016 года.