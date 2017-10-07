Шакира съехала от возлюбленного после 7 лет отношений

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. Известная певица Шакира рассталась с футболистом испанской "Барселоны" Жераром Пике, сообщает cotilleo.es.

Отмечается, что Шакира уже съехала из дома в Барселоне, где она проживали с защитником Барсы. Они семь лет жили в гражданском браке.

Новости о разрыве появились через несколько недель после того, как Жерар вызвал недовольство поклонников твиттом в поддержку движения за независимость Каталонии.

Последний раз звездную пару видели вместе на публике три месяца назад.

Шакира и Пике встречались с 2011 года. У пары родились сыновья Милан (4 года) и Саша (2 года). Также у певицы и Пике общий день рождения (2 февраля), но певица на 10 лет старше.