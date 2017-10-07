наверх
07.10.201711:57
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Культура

    Шакира съехала от возлюбленного после 7 лет отношений

    (обновлено: )36
    Шакира уже съехала из дома в Барселоне, где она проживала с защитником Барсы. Они семь лет жили в гражданском браке. Последний раз звездную пару видели вместе на публике три месяца назад.
    Американская певица Шакира
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. Известная певица Шакира рассталась с футболистом испанской "Барселоны" Жераром Пике, сообщает cotilleo.es.

    Известная британская певица сняла музыкальный клип в Киеве. Видео
    Канал PalomaFaithVEVO на Youtube
    Известная британская певица сняла музыкальный клип в Киеве

    Отмечается, что Шакира уже съехала из дома в Барселоне, где она проживали с защитником Барсы.  Они семь лет жили в гражданском браке.

    Новости о разрыве появились через несколько недель после того, как Жерар вызвал недовольство поклонников твиттом в поддержку движения за независимость Каталонии. 

    Последний раз звездную пару видели вместе на публике три месяца назад. 

    Шакира и Пике встречались с 2011 года. У пары родились сыновья Милан (4 года) и Саша (2 года). Также у певицы и Пике общий день рождения (2 февраля), но певица на 10 лет старше.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко
    Пожилая женщина считает деньги в центре Львова
    Пенсионная реформа: суть и скрытое
    Удастся ли утихомирить Каталонию путем переговоров — мнение Решмедиловой. Видео
    Европейский сепаратизм: век живи, век учись
    Петр Порошенко и Арсен Аваков
    Политикум: ты мне кум или не кум?