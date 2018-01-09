Налог на вредные привычки загонит в гроб быстрее привычек

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Курение — роскошь

В рамках соглашения об ассоциации с ЕС Украина взяла на себя обязательства до 2025 года повышать минимальную ставку акцизного налога на табачные изделия. Через 7 лет она будет приравнена к европейским показателям – EUR90 за 1000 штук. Налог будет расти поэтапно.

В 2018 году ставка вырастет на 29,7%, в последующие годы — на 20% до уровня, эквивалентного EUR90 за 1 тыс. шт. Таким образом, через 7 лет сигареты в Украине должны будут стоить как в Европе — 90 грн за пачку. И если для среднестатистического европейца 3 евро за пачку это не много, то для украинца это большие деньги, что заставит заставит курильщиков либо отказаться от пагубной привычки, либо перейти на контрафакт и "самокрутки", либо платить за сигареты по новой цене в ущерб семейными расходам. Совсем как в анекдоте: "Папа, водка подорожала, теперь ты будешь меньше пить?— Нет сынок, теперь ты будешь меньше есть".

"Мы оцениваем, что после повышения акцизного налога на 29,7% в 2018 году в среднем цена пачки сигарет увеличится на 4-5 грн. Однако необходимо учитывать, что на рост цен влияет не только рост акцизного налога, но и стоимость сырья, полуфабрикатов, электроэнергии, оплаты труда и прочих составляющих, в том числе и девальвация национальной валюты", — заявил начальник отдела по работе с государственными органами компании "Бритиш Американ Тобакко Украина" Юрий Рылач.

Украинская власть повышение акцизов на табак и алкоголь цинично связывает с заботой о здоровье украинцев. Мол, после подорожания украинцы станут меньше расходовать денег на пагубные привычки. В условиях так называемой медицинской реформы и полного развала структуры здравоохранения выглядит попросту издевательством. Ведь страна почти не финансирует программ по пропаганде вреда курения и здорового образа жизни, а также программ по профилактике раковых заболеваний легких.

"Рост налога на сигареты и алкоголь с дополнительными поступлениями на программы общественного здоровья не только улучшит здоровье украинцев, но и сохранит бюджетные деньги на дорогое лечение болезней, которых можно избежать, отказавшись от курения", – заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По мнению экспертов, от повышения цен на табак больше всего выиграют не украинцы и бюджет, а европейские страны, которые избавятся от контрабанды сигарет из Украины.

"Фактор здоровья на сегодняшний день не самый актуальный. Это, прежде всего, наполнение бюджета, а, с другой стороны, это обязательство Украины перед ЕС по повышению акциза, потому что Европа сейчас страдает от экспорта контрабандных сигарет… Мы очень много отправляем в страны Восточной Европы и на сегодняшний день являемся одним из крупнейших поставщиков нелегальных сигарет в Европу", — заявил в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал эксперт подакцизных товаров Игорь Товкач.

Больше всего убытков от акцизов понесут жители Западной Украины, многих из которых промышляют легальным и нелегальным ввозом украинских сигарет в соседнюю Польшу, Венгрию и Словакию, где цены на курево в 2-3 раза выше, чем в Украине. После того, как цены на сигареты сравняются с европейскими, контрабандные сигареты будут не вывозится из Украины, а ввозится в страну.

"Я боюсь, что мы получим просто больший свой теневой рынок и уменьшим объем тех сигарет, которые реализуются абсолютно легально. То есть, я еще раз повторюсь, сигареты продаются легально: вы покупаете в магазине легальные сигареты, платите полностью все за них, вместе с НДС. А потом, условно, сейчас можно вывезти 10 пачек сигарет абсолютно легально. Вы вывезли их, продали в Польше, купили лекарств себе дешевле, чем в Украине, завезли обратно. Если мы будем двигаться к акцизам европейским, понимая о том, что рядом та же Беларусь, Молдова, где тоже производятся сигареты, которые, как только мы станем выгодной страной, чтобы сюда импортировать сигареты из этих стран, они сюда хлынут потоком. И мы получим такой же рынок, какой имеем с теневым алкоголем, более 60%", — отметил Товкач.

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Если на табачном рынке теневой рынок составляет 3-4% из-за (пока) низкой цены на сигареты, то после существенного подорожания табака теневой рынок вырастет в разы. Соответственно, бюджет не получит ожидаемых доходов. Акцизные налоги занимают важное место в наполнении бюджета, а на акцизные налоги с табака приходится больше всего акцизных налогов. В 2007-2013 годы доля акциза на табак среди других налогов увеличилась более чем в 5 раз. В цене сигарет акциз составлял в среднем 40-50%, тогда как его доля в других подакцизных товарах была намного меньше. Однако в случае повышения цен на табак денежный поток в казну от сигаретных акцизов может существенно сократится. К примеру, только в этом году повышение налогов на сигареты (более половины стоимости пачки) приведет сокращению продаж сигарет на 300 млн пачек, или на 15-20%.

"Когда мы полностью уравняем ставки акциза в Европе и Украине, то пачка сигарет будет стоить 90 грн, а бутылка водки порядка 120-130 грн за пол литра. Понятно, что почти 100% рынка будет в тени. Это будет выгодно не государству, а тем, кто контролирует эти потоки. Заявления о том, что это сделает нацию более здоровой и трезвой не соответствует действительности. Украинцы будут потреблять некачественный алкоголь и сигареты. А доходы будут поступать теневикам, которых контролируют чиновники", — заявил директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Путь в Европу или в 90-е?

Между тем, рост акцизов на алкоголь и спирт привели к тому, что теневики захватили более половины алкогольного рынка. Прилавки магазинов заполонила дешевая "паленка", производство которой контролируют силовики и влиятельные чиновники. Бюджет не досчитался миллиардов гривен. И это притом, что налоговая ставка на крепкий алкоголь уже вплотную приблизилась к европейским стандартам, а акциз на пиво уже сравнялся с европейским. По данным старшего директора по корпоративным отношениям Carlsberg Ukrainе Евгении Поддубной-Смирновой, украинские акцизы на пиво уже выше, чем в Германии и еще двух странах ЕС.

"Путь в Европу" завел украинский рынок алкоголя до уровня двадцатилетней давности. Бутылка водки за 70-80 грн стала не по карману для большинства граждан, незанятую нишу дешевого крепкого алкоголя заняло суррогатное пойло, которым ежедневно травится сотни украинцев.

Нелегальное производство водки, а также розничная продажа сигарет сконцентрировалась в руках людей, близких к нынешней власти, поэтому повышение цен на табак и алкоголь на руку именно власть предержащим, а вовсе не казне, которая от этого только страдает.

"Они сначала повышают акциз, потом повышают минимальную розничную цену. Выглядит здраво, если бы у нас каждое повышение акциза приводило бы к аналогичному росту поступлений в бюджет. И при этом, у нас бы теневой рынок не увеличивался, а был бы таким как в Европе — до 20%. Но у нас это приводит к тому, что бюджет получает денег непропорционально меньше", — заявил Алексей Дорошенко.