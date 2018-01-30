Начисления и выплаты налогов. Комментарий главы ГУ ГФС Киева

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Украине стартовала кампания по подаче налоговой декларации. Кроме того, в Государственной фискальной службе решили по-новому бороться с уклонением от неуплаты налогов. Физические лица-предприниматели также должны установить платежные терминалы.

Об уровне добровольной выплаты налогов в столице а также об уголовных производствах в отношении себя в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала начальник Главного управления ГФС в городе Киеве Людмила Демченко.

Начальник ГУ ДФС у місті Києві Людмила Демченко є фігурантом 2 кримінальних проваджень, відкритими за фактом незаконної конвертації коштів і службового підроблення, повідомляють "Наші гроші". Прокоментуйте, будь ласка.

— Дякую за запитання. Що стосується даної ситуації. Я особисто, прочитавши цю інформацію, висказала свою позицію на сторінці у Фейсбуці, де я чітко зазначила, що я ніколи не отримувала і взагалі ніякого відношення не маю до будь-яких довідок, які підтверджують статус учасника в зоні АТО. Цей факт, дійсно, можна перевірити. Мені здається, взагалі немає ніяких проблем – направте запит, отримайте відомості, хто отримував відповідні довідки, і питання буде вичерпано.

До Вас не звернулись?

— Взагалі не звернулись. І на сьогоднішній день я говорю про те, що я направила в редакцію "Наші гроші" листа, де я просила все-таки, отримавши мою інформацію, надати відповідну інформацію у ЗМІ. Якщо це не буде зроблено, то, звісно, я тоді буду подавати позов до суду і буду підтверджувати своє право, про яке я вище говорила.

Перше провадження – грудень 2014 року, зловживання владою та службовим становищем та ухилення від сплати податків, а друге вже стосується службового підроблення і тієї ситуації, що ви говорили – прокуратура Краматорська, липень 2015 року. Вони кажуть про те, що довідки були підроблені, щоб уникнути люстрації.

— Дане питання, наскільки Ви пам’ятаєте, ми розглядали вже декілька років тому. Крім того, я хочу сказати, що, можливо, знову ж таки, робота, яку проводить ДФС у місті Києві, комусь не подобається. Якраз те, що ми робимо. Результати роботи, я думаю, що ми сьогодні будемо говорити багато на цю тему.

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То Ви підпадали під люстрацію чи ні?

— Закон чітко визначив коло осіб, які підпадають під люстрацію. Я працюю у податковій службі з 1995 року. Я працювала інспектором, начальником відділу, начальником управління, заступником начальника управління, у семи районах міста Києва я працювала заступником начальника інспекції. У той час, коли відбулась Революція Гідності, я була заступником в одному із центральних районів, і в даному випадку закон говорить, що люстрація стосується лише керівників територіальних, ті керівники, які формують та реалізують податкову політику. На мене це не розповсюджується. Крім того, я підтвердила законне право нерозповсюдження люстрації відповідним рішенням суду. Тому виникає логічне питання. Скажіть мені, будь ласка, якщо в даному випадку ми говоримо про те, що й закон чітко визначив коло осіб, і є відповідне рішення, то чи необхідно мені ще якесь підтвердження для того, щоб я спокійно працювала, виконувала чесно ті обов’язки, які переді мною ставить і народ України, і в цілому відомство?

Що відбулось? Це комусь вигідно? Є здогадки, чому так відбувається?

— Я все-таки пов’язую це з активною роботою підрозділу ГУ ДФС у місті Києві, тому що досить багато зроблено, в першу чергу, знову ж таки, повернемось до результатів нашої роботи. Сьогодні до бюджетів усіх рівнів за результатом 2017 року надійшло 66 мільярдів гривень. Це фактично більш, ніж на 11 мільярдів більше, ніж у минулому році. Вражаюча цифра. Крім того, Ви знаєте, ми минулого разу з Вами розмовляли про таку проблематику як блокування податкових накладних. І це було досить проблемним питанням, і ми не боялись висказувати ту ситуацію, яка фактично є. Тому, як на мене, це все і пов’язано з діяльністю, з тим, що ми працюємо, з тим, що ми не зупиняємось, з тим, що ми викриваємо схеми, з тим, що ми не даємо працювати тим, хто мінімізують податки і тим, хто надають послуги з мінімізації податків. Ззвісно, це комусь не подобається. Але подобається чи не подобається, ми і надалі будемо працювати й чесно виконувати свою роботу.

66 мільярдів гривень – можете пояснити, про що конкретно тут йдеться?

— 66 мільярдів гривень – це та сума, яка надійшла до бюджетів за 2017 рік. З цих 66 мільярдів гривень — 20 мільярдів гривень надійшло до місцевого бюджету. Це і той же податок на нерухомість, і місцеві податки і збори, і транспорт, ПДФО. Це та сума, яка надійшла в казну міста Києва. 44 мільярди гривень – це сума, яка надійшла до державного бюджету. З цих 44 мільярдів гривень левова частка – це податок на додану вартість, після цього податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток. Насправді, мене тішить той факт, що із 66 мільярдів гривень 98% — це добровільна сплата платників податків у місті Києві. Це говорить про те, що фактично культура нарахування і сплати податків зростає. Хочу подякувати нашим платникам — фізичним особам, юридичним особам, які чесно виконують свої обов’язки або обов’язок, декларують та сплачують відповідні податки.

Тенденція яка?

— Я Вам скажу. Ще два роки тому ми говорили, що рівень добровільної сплати складав 94%. Рік тому рівень добровільної сплати складав 96%, а сьогодні — 98%.

А ці 2%?

— Ці 2% — це якраз надходження за результатами контрольно-перевірочної функції, за результатами управління роботи по примусовому стягненню боргу і т.д. Як на нас, це робота підрозділу, який здійснює донарахування, який стягує відповідний борг до бюджету. Тут є, звісно, відповідні проблеми, тому що з усіх нарахувань, які здійснює управління контрольно-перевірочної роботи досить багато підприємств ідуть оскаржувати рішення-повідомлення до суду, до апеляції. Коли вже повертається термін сплати, то, звісно, проходить деякий час. Тому результати роботи, дійсно, говорять про те, що надходження зростають, платежі до бюджету зростають. Багато питань виникало стосовно визначення великих платників податків, стосовно переходу платників на облік з однієї області до іншої, в тому числі, до міста Києва. Я хочу сказати, що змінились критерії. Багатьох платників цікавило питання, а хто підпадає під великі платники податків, і хто переходить до офісу крупних платників. Сьогодні внесено зміни і визначено, що коло великих платників і до міста Києва повернулось з офісу крупних платників 534 підприємства. Так о цими 534 підприємствами у цьому місяці задекларовано більше, ніж 500 мільйонів гривень сплати до бюджету.

Наш слухач просить вказати, скільки мільярдів було у 2013 році, і просить перевести суму в долари тоді і зараз. Якщо можете порівняти саме в цьому ракурсі, якусь пропорційність і тенденційність можна визначити?

— Якщо говорити про результати роботи в цілому, у нас досить багато є інформації на нашому сайті у графіці, в динаміці, в статистиці нарахувань і сплати. Звісно, ми говоримо про те, що з року в рік нарахування і сплата до бюджету зростає. Я розумію прекрасно риторику слухача, але в даному випадку, якщо ви зайдете на сайт і подивитесь, скільки було сплачено, наприклад, в 2013, я не буду переводити по курсу в долари, але ми прекрасно розуміємо, що фактично рівень надходження у нас збільшився на 156%.

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Напомним, ранее координатор группы "Налоги" Гражданской платформы "Новая Страна" Павел Себастьянович высказал мнение, что налоговая — это "кощеева игла", поддерживающая схемы власти по отмыву денег. Он также считает, что лицензирование ФЛП закроет лишь мизер от "дыр" в бюджете.