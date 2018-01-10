В полиции уточнили о пострадавших при взрыве гранаты в налоговой Черновцов

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Два человека пострадали в результате взрыва в здании фискальной службы в Черновцах, сообщается на сайте полиции в Черновицкой области.

Ранее в фискальной службе сообщили, что в среду днем неизвестные бросили взрывчатку в помещение государственной фискальной службы Украины в Черновцах, пострадал один сотрудник.

"По предварительной информации, пострадали два человека. Пострадавшие госпитализированы… На месте работает полиция", — говорится в сообщении.

По данным полиции, взрыв произошел на третьем этаже областного управления фискальной службы по улице Героев Майдана. На место происшествия сразу выехали следственно-оперативные группы Шевченковского отделения полиции, главного областного управления Нацполиции, работники взрывотехнического отдела и кинологической службы. Из здания были эвакуированы работники и посетители.

Проводятся первоочередные поисково-следственные действия, правоохранители устанавливают обстоятельства и причины взрыва.