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    В полиции уточнили о пострадавших при взрыве гранаты в налоговой Черновцов

    (обновлено: )47820
    В полиции сообщили, что в результате взрыва в здании фискальной службы пострадали два человека, они госпитализированы.
    На месте взрыв в Черновцах
    0372.com.ua

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Два человека пострадали в результате взрыва в здании фискальной службы в Черновцах, сообщается на сайте полиции в Черновицкой области.

    Житель Днепра нашел на свалке ручной гранатомет. Видео
    ГУ НП в Днепропетровской области/Youtube
    Житель Днепра нашел на свалке ручной гранатомет

    Ранее в фискальной службе сообщили, что в среду днем неизвестные бросили взрывчатку в помещение государственной фискальной службы Украины в Черновцах, пострадал один сотрудник.

    "По предварительной информации, пострадали два человека. Пострадавшие госпитализированы… На месте работает полиция", — говорится в сообщении.

    По данным полиции, взрыв произошел на третьем этаже областного управления фискальной службы по улице Героев Майдана. На место происшествия сразу выехали следственно-оперативные группы Шевченковского отделения полиции, главного областного управления Нацполиции, работники взрывотехнического отдела и кинологической службы. Из здания были эвакуированы работники и посетители.

    Проводятся первоочередные поисково-следственные действия, правоохранители устанавливают обстоятельства и причины взрыва.

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