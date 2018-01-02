КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Во Львове 22-летний киевлянин угрожал гранатой посетителям одного из заведений в центре города, сообщает патрульная полиция Львовской области.

По данным полиции, днем 1 января в полицию позвонила руководитель заведения, расположенного на улице Краковской, и сообщила, что в помещение зашел мужчина с чем-то похожим на гранату в руке. На замечания он не реагировал, но угрожал взорвать гранату. Женщина вывела всех посетителей заведения на улицу.

Отмечается, что прибывшие патрульные приказали нарушителю спокойствия не делать резких движений и обыскали его. В ходе проверки они обнаружили два предмета, похожих на гранаты. Мужчину задержали и доставили в отделение полиции.

facebook.com/lvivpolice Во Львове киевлянин угрожал взорвать ненастоящую гранату

facebook.com/lvivpolice Во Львове киевлянин угрожал взорвать ненастоящую гранату

Впоследствии эксперты установили, что гранаты оказались всего лишь муляжами. Однако задержанному киевлянину все равно грозит уголовная ответственность.

Напомним, в Днепровском районе Запорожья в результате взрыва гранаты в общежитии погибли два человека.