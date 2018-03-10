Согласно решению горсовета, так же вводится использование украинского языка во всех сферах обслуживания - в заведениях общественного питания, торговли обязательно наличие меню на государственном языке.
Накануне на границе Польши и Украины прошли протесты, в налоговой Черновцов взорвалась граната, ВСУ сообщили об обострении на Донбассе: 3 погибших и 4 раненых, а в ДТП под Курском погибли и пострадали украинцы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Согласно решению горсовета, так же вводится использование украинского языка во всех сферах обслуживания - в заведениях общественного питания, торговли обязательно наличие меню на государственном языке.
В Черновцах утром в четверг произошло возгорание в одном из помещений пивного завода. Дорожное движение в районе завода на данный момент перекрыто, так как пожарные пытаются ликвидировать масштабный пожар.
В Черновцах появился свой собственный слон: животное очутилось на одной из городских автомоек, где ему оказали сервис по высшему разряду и искупали прямо из шланга. Из ряда вон выходящее событие заметили местные СМИ.
В Черновцах утром в четверг произошло возгорание в одном из помещений пивного завода. Дорожное движение в районе завода на данный момент перекрыто, так как пожарные пытаются ликвидировать масштабный пожар.
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк и министр внутренних дел Арсен Аваков в воскресенье, 27 марта, дали старт работе патрульной полиции в Черновцах. На Центральной площади Черновцов 342 патрульных полицейских принесли присягу.
Всего за четыре часа горения уничтожена кровля склада, частично кровля соседнего складского здания и заготовленная макулатура. В ходе ликвидации пожара спасатели уберегли от уничтожения 5 зданий и 3 единицы техники. Погибших и травмированных нет.