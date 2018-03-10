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    Черновцы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 132
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    На месте ЧП в Черновцах
    В Черновцах женщина-водитель сбила ребенка
    18:57 07.03.2018
    91
    В Черновцах школьница попала под колеса легковушки. На месте происшествия полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
    На месте ЧП в Черновцах
    В Черновцах маршрутка сбила ребенка
    18:14 05.03.2018
    59
    Сообщается, что девушка переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Вследствие ДТП травмирована девушка была госпитализирована в городскую детскую клиническую больницу.
    Флешмоб ветеранов АТО в Черновцах. Видео
    Флешмоб ветеранов АТО в Черновцах за право бесплатного проезда 
    02:59 24.02.2018
    523
    В Черновцах водитель грубо отказался везти бывшего участника АТО, выставив его из автобуса. Ветераны боевых дейсвий не стали терпеть хамство маршрутчика.
    Спецоперация в Черновцах
    В Черновцах полицейские изъяли наркотиков на миллион гривен
    20:33 22.02.2018
    86
    В МВД сообщили, что полицейские нашли у злоумышленников наркотики, автоматы, пистолеты, обрезы охотничьих ружей, граната с запалом, а также боеприпасы к оружию.
    Флаг Украины возле памятника Тарасу Шевченко
    В Черновцах будут использовать флаг ОУН с государственным
    16:30 22.02.2018
    180
    Согласно решению горсовета, так же вводится использование украинского языка во всех сферах обслуживания - в заведениях общественного питания, торговли обязательно наличие меню на государственном языке.
    Учебник украинского языка
    В Черновцах обязали бизнес использовать в работе только украинский
    14:37 22.02.2018
    148
    Согласно принятому постановлению, в Черновцах во всех сферах обслуживания граждан должен использоваться государственный язык.
    Протест продавцов мяса в центре Черновцов
    В центре Черновцов продавцы мяса перекрыли дорогу
    10:23 21.02.2018
    305
    В акции протеста принимают участие около 50 человек. Они возмущены запретом противоэпизоотической городской комиссии продавать мясо животных, забитых в домашних условиях.
    В Черновцах сторонники Михо сожгли чучело Порошенко
    Сторонники Саакашвили сожгли чучело Порошенко в Черновцах
    17:44 18.02.2018
    561Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Активисты Черновцов во время мероприятий, которое проходило на Центральной площади, сожгли чучело президента Украины Петра Порошенко.
    Женщина сорвала заседание горсовета Черновцов
    Женщина с криками о проблемах сорвала работу горсовета Черновцов
    14:24 01.02.2018
    269Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    По данным местного издания, женщина находилась в зале заседаний, мешая работе горсовета. Охранник попытался ее вывести, однако она двинулась к президиуму и продолжала "кричать о своих проблемах".
    ДТП в Черновцах
    В Черновцах авто на большой скорости влетело в остановку с людьми
    18:46 30.01.2018
    842
    Машина летела на бешеной скорости. Водитель автомобиля сбил трех пешеходов, которые стояли у автобусной остановки. Одну из трех пострадавших доставили в больницу для обследования.
    Питание в школе
    В Черновцах требуют ввести карантин в школах
    10:27 18.01.2018
    323Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия...
    Согласно петиции, появившейся на сайте Черновицкого городского совета, необходимо ввести карантин в черновицких школах, в соответствии с увеличением количества больных и из-за минусовой температуры.
    На месте взрыв в Черновцах
    Раненый при взрыве в Черновцах налоговик ослеп на один глаз — медики
    16:39 11.01.2018
    146
    Из тела пострадавшего мужчины хирурги достали осколки гранаты. У него пострадали рука, печень и правый глаз. Из-за травматической катаракты налоговик рискует ослепнуть.
    Акция протеста возле КПП Рава-Руская на границе с Польшей
    Хроника 10 января: новый глава "ПриватБанка", протесты на границе Польши и Украины
    09:18 11.01.2018
    592
    Накануне на границе Польши и Украины прошли протесты, в налоговой Черновцов взорвалась граната, ВСУ сообщили об обострении на Донбассе: 3 погибших и 4 раненых, а в ДТП под Курском погибли и пострадали украинцы.
    На месте взрыв в Черновцах
    В полиции уточнили о пострадавших при взрыве гранаты в налоговой Черновцов
    19:06 10.01.2018
    590
    В полиции сообщили, что в результате взрыва в здании фискальной службы пострадали два человека, они госпитализированы.
    СМИ сообщают о взрыве гранаты в налоговой инспекции Черновцов
    В Черновцах в налоговой взорвалась граната - СМИ
    17:22 10.01.2018
    418Криминальные войны в Украине
    По словам очевидцев, взрыв был на третьем этаже здания налоговой. У одного из посетителей в руках взорвалась граната. После этого всех посетителей и работников налоговой эвакуировали.
    Роман Скрипа. Архивное фото
    Черновицкий депутат объяснил, откуда у него 63 квартиры
    18:51 05.01.2018
    804
    По словам Ромео Скрипы, квартиры построила компания, которой он владеет вместе с родителями. Он добавил, что автомобиль его супруге "символически" продал ее отец.
    Водитель врезался в знак Черновцы и погиб
    Пьяный водитель врезался в дорожный знак "Черновцы" и погиб
    17:47 02.01.2018
    170
    Полиция проводит расследование смертельной аварии на въезде в Черновцы. Водитель автомобиля Volkswagen Caddy протаранил бетонный дорожный знак и погиб на месте.
    Сотрудники патрульной полиции. Архивное фото
    В Черновцах патрульные занимались сбытом наркотиков - СМИ
    10:15 27.12.2017
    199
    В патрульной полиции сообщили, что некоторые патрульные управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
    Появились кадры, как срывали флаги Румынии и ЕС в Черновцах. Видео
    Появились кадры, как срывали флаги Румынии и ЕС в Черновцах 
    17:38 18.12.2017
    1452Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Неизвестные в минувшую субботу сорвали флаги ЕС и Румынии со здания румынского культурного центра в Черновцах. В полиции сообщили, что хулиганы сделали это на спор. В интернете появилось видео.
    В Черновцах зарезали мужчину
    Мужчине перерезали горло в Черновцах
    12:55 18.12.2017
    446
    По информации СМИ, между 20:00 и 21:00 на улице Героев Майдана, 99 убили мужчину,которого закололи в шею. В полиции подтвердили информацию об инциденте.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    В Черновцах сторонники Михо сожгли чучело Порошенко
    Сторонники Саакашвили сожгли чучело Порошенко в Черновцах
    17:44 18.02.2018
    561
    Активисты Черновцов во время мероприятий, которое проходило на Центральной площади, сожгли чучело президента Украины Петра Порошенко.
    Флешмоб ветеранов АТО в Черновцах. Видео
    Флешмоб ветеранов АТО в Черновцах за право бесплатного проезда 
    02:59 24.02.2018
    523
    В Черновцах водитель грубо отказался везти бывшего участника АТО, выставив его из автобуса. Ветераны боевых дейсвий не стали терпеть хамство маршрутчика.
    Протест продавцов мяса в центре Черновцов
    В центре Черновцов продавцы мяса перекрыли дорогу
    10:23 21.02.2018
    305
    В акции протеста принимают участие около 50 человек. Они возмущены запретом противоэпизоотической городской комиссии продавать мясо животных, забитых в домашних условиях.
    Флаг Украины возле памятника Тарасу Шевченко
    В Черновцах будут использовать флаг ОУН с государственным
    16:30 22.02.2018
    180
    Согласно решению горсовета, так же вводится использование украинского языка во всех сферах обслуживания - в заведениях общественного питания, торговли обязательно наличие меню на государственном языке.
    Учебник украинского языка
    В Черновцах обязали бизнес использовать в работе только украинский
    14:37 22.02.2018
    148
    Согласно принятому постановлению, в Черновцах во всех сферах обслуживания граждан должен использоваться государственный язык.
    На месте ЧП в Черновцах
    В Черновцах женщина-водитель сбила ребенка
    18:57 07.03.2018
    91
    В Черновцах школьница попала под колеса легковушки. На месте происшествия полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
    Спецоперация в Черновцах
    В Черновцах полицейские изъяли наркотиков на миллион гривен
    20:33 22.02.2018
    86
    В МВД сообщили, что полицейские нашли у злоумышленников наркотики, автоматы, пистолеты, обрезы охотничьих ружей, граната с запалом, а также боеприпасы к оружию.
    На месте ЧП в Черновцах
    В Черновцах маршрутка сбила ребенка
    18:14 05.03.2018
    59
    Сообщается, что девушка переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Вследствие ДТП травмирована девушка была госпитализирована в городскую детскую клиническую больницу.
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