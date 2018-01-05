Харьковский волонтер погиб в результате взрыва гранаты

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В Харькове из-за взрыва гранаты в квартире многоэтажки погиб волонтер, сообщил первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

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"Сегодня, 5 января, ночью в Харькове в арендованной квартире, расположенной на третьем этаже жилой многоэтажки, местный житель, 1979 г.р., по имеющейся информации руководитель пансионата для престарелых, неоднократно в качестве волонтера выезжавший в зону АТО, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уронил на пол гранату РГД-5, которая взорвалась", — написал Аброськин.

В результате взрыва молодой человек погиб. Его жена и двое малолетних детей, которые в это время находились в соседней комнате, не пострадали.

Ранее сообщалось, что мужчина бросил гранату во дворе многоэтажного дома в Днепре, пострадал один человек.