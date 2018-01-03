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    В Днепре мужчина бросил гранату во дворе многоэтажки, есть пострадавшие

    (обновлено: )37530
    В Днепре между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого один из них бросил под ноги другому гранату, предварительно, РГД-5. В результате мужчина получил множественные осколочные ранения обеих голеней.
    В Днепре мужчина бросил гранату во дворе многоэтажки
    ГУНП Днепропетровской области

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Мужчина бросил гранату во дворе многоэтажного дома в Днепре, пострадал один человек, сообщается в среду на сайте полиции Днепропетровской области.

    "Установлено, что 3 января около 01.00 ночи на бульваре Славы в городе Днепр между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого один из них бросил под ноги другому гранату, предварительно, РГД-5. В результате мужчина получил множественные осколочные ранения обеих голеней. Его направили в больницу", — говорится в сообщении.

    ГУНП Днепропетровской области
    В Днепре мужчина бросил гранату во дворе многоэтажки

     

    По данным полиции, возбуждены два уголовных дела по статьям "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" и "хулиганство".

    Подозреваемого в хулиганстве и незаконном хранении боеприпаса задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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    Ранее сообщалось, что во Львове 22-летний киевлянин угрожал гранатой посетителям одного из заведений в центре города.

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