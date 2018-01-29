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    Аналитика и комментарии

    Резиновый бюджет. Заграничные вояжи малоимущих чиновников

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    Тотальная нищета, рост цен и тарифов (862)

    (обновлено: )62924
    Едва ли можно найти кого-либо из украинских политиков и высокопоставленных чиновников, которые бы отказывали себе в поездках за границу. Особенно, если это отпуск или командировка, оплачиваемая принимающей стороной или средствами налогоплательщиков.
    Гривны, купюры
    REUTERS Konstantin Chernichkin

    Оксана Максимова, РИА Новости Украина

    Андрей Портнов. Архивное фото
    Украинское фото
    Портнов: поездка сына Порошенко обошлась Украине в 1500 евро

    Нищук и Швейцария

    Тяга слуг народа к красивой жизни со всеми ее VIP-атрибутами сплошь и рядом воспринимается рядовыми украинцами, как откровенное издевательство, и становится причиной громких скандалов.

    Так, на днях с заграничной поездкой оскандалился министр культуры Евгений Нищук, воспользовавшийся услугами VIP-сервиса перед отлетом в Киев из аэропорта швейцарского Цюриха. Как сообщали СМИ, министра в сопровождении сотрудника аэропорта на отдельном автомобиле доставили к трапу самолета. По данным журналистов, Нищука сопровождали две женщины. Сам же трансфер до самолета стоит 430 CFH за одну персону, а такая услуга для каждой дополнительной персоны — 180 CFH.

    unn.com.ua
    Министр культуры Украины Евгений Нищук перед отлетом в Киев из аэропорта швейцарского Цюриха

    Также важным клиентам в аэропорту предоставляется услуга пребывания в лаунж-зоне стоимостью 150 CFH (4,5 тысячи гривен), или же услуга дополнительного сопровождения —150 CFH. Нищук летел в Киев бизнес-классом авиакомпании МАУ, где стоимость билета на одну персону на направление Киев-Цюрих-Киев стоит свыше 42 тыс гривен. В аэропорту Цюриха министр был замечен с бумажным пакетом Caviar House & Prunier — марки, которая славится у ценителей дорогих рыбных деликатесов. 

    unn.com.ua
    Министр культуры Украины Евгений Нищук перед отлетом в Киев из аэропорта швейцарского Цюриха

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    Владимир Гройсман
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    Золотые дворцы Гройсмана на… народные деньги
    После вспыхнувшего в соцсетях возмущения в Министерстве культуры заявили, что Нищук во время поездки в Швейцарию на Конференцию министров культуры стран-подписантов Европейской конвенции воспользовался сервисом, который оплатила принимающая сторона. Именно швейцарская сторона, как сообщила пресс-секретарь министра Юлия Даценко, взяла на себя все расходы в Швейцарии, в частности, и трансфер к самолету. По словам Доценко, никакие дорогие деликатесы в Швейцарии Нищук не покупал, а только «кусок сыра и сувенирную дощечку» стоимостью 18 франков (546 гривен).

    Недешевые поездки

    В минувшем году спикер Верховной Рады Андрей Парубий совместил командировку в Париж с шопингом. Парубия в поездке сопровождала жена Ульяна и коллеги по парламенту — лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко с женой Роситой и соратником Андреем Лозовым, а также глава фракции "Народного фронта" Максим Бурбак. В Париже после окончания командировки Парубий и Бурбак решили задержаться и вместе с супругами провели там "черную пятницу" — день масштабных распродаж и скидок.

    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
    На то там и на сё. Сколько украинцам стоит Порошенко

    В скандал со своими заграничными поездками также неоднократно попадал Ляшко, который в заботе об украинцах не забывает позаботиться и о себе. В минувшем году народный избранник побывал в Таиланде, Швейцарии, Австрии, где был замечен в марте со студентом Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана Даниэлем Лайсом, Израиле, Франции, Испании, Хорватии, Германии. В январе минувшего года нардепы из разных фракций обратились в НАПК из-за поездки главного "радикала" в Таиланд с требованием проверить его недешевые каникулы. 

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    Митинг Свободы и УКРОПа под Радой 8 декабря 2015
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    The Washington Post: как политики и олигархи грабят Украину
    Известен также своими командировками и отпусками мэр Киева Виталий Кличко, в связи с которыми городской глава в 2017 году отсутствовал на рабочем месте почти треть года — 97 дней. Из них он 12 раз сходил в отпуск и в общей сложности отгулял 47 дней: 34 дня — плановый отпуск и 13 — за свой счет. Вместе с тем по одной из своих поездок Кличко в итоге стал фигурантом коррупционного скандала. Так, Национальное агентство предотвращения коррупции решило проверить перелет Кличко из Неаполя в столице на частном самолете с киевскими застройщиками.

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    Интересный коленкор по итогам минувшего года также получился с компенсацией народным избранникам командировок. Всего на командировки представителей власти и депутатов было потрачено 8 миллионов гривен. 

    Среди получателей компенсации также оказался сын главы государства Алексей Порошенко, которому выделили 51,2 тысячи гривен командировки в Бангладеш. Впрочем, не так давно широкий резонанс вызвал и сам отдых президента с семьей на Мальдивах, который, по данным журналистов, обошелся ему по меньшей мере в 500 тысяч долларов.

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