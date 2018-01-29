Резиновый бюджет. Заграничные вояжи малоимущих чиновников

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Нищук и Швейцария

Тяга слуг народа к красивой жизни со всеми ее VIP-атрибутами сплошь и рядом воспринимается рядовыми украинцами, как откровенное издевательство, и становится причиной громких скандалов.

Так, на днях с заграничной поездкой оскандалился министр культуры Евгений Нищук, воспользовавшийся услугами VIP-сервиса перед отлетом в Киев из аэропорта швейцарского Цюриха. Как сообщали СМИ, министра в сопровождении сотрудника аэропорта на отдельном автомобиле доставили к трапу самолета. По данным журналистов, Нищука сопровождали две женщины. Сам же трансфер до самолета стоит 430 CFH за одну персону, а такая услуга для каждой дополнительной персоны — 180 CFH.

unn.com.ua Министр культуры Украины Евгений Нищук перед отлетом в Киев из аэропорта швейцарского Цюриха

Также важным клиентам в аэропорту предоставляется услуга пребывания в лаунж-зоне стоимостью 150 CFH (4,5 тысячи гривен), или же услуга дополнительного сопровождения —150 CFH. Нищук летел в Киев бизнес-классом авиакомпании МАУ, где стоимость билета на одну персону на направление Киев-Цюрих-Киев стоит свыше 42 тыс гривен. В аэропорту Цюриха министр был замечен с бумажным пакетом Caviar House & Prunier — марки, которая славится у ценителей дорогих рыбных деликатесов.

unn.com.ua Министр культуры Украины Евгений Нищук перед отлетом в Киев из аэропорта швейцарского Цюриха

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После вспыхнувшего в соцсетях возмущения в Министерстве культуры заявили, что Нищук во время поездки в Швейцарию на Конференцию министров культуры стран-подписантов Европейской конвенции воспользовался сервисом, который оплатила принимающая сторона. Именно швейцарская сторона, как сообщила пресс-секретарь министра Юлия, взяла на себя все расходы в Швейцарии, в частности, и трансфер к самолету. По словам Доценко, никакие дорогие деликатесы в Швейцарии Нищук не покупал, а только «кусок сыра и сувенирную дощечку» стоимостью 18 франков (546 гривен).

Недешевые поездки

В минувшем году спикер Верховной Рады Андрей Парубий совместил командировку в Париж с шопингом. Парубия в поездке сопровождала жена Ульяна и коллеги по парламенту — лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко с женой Роситой и соратником Андреем Лозовым, а также глава фракции "Народного фронта" Максим Бурбак. В Париже после окончания командировки Парубий и Бурбак решили задержаться и вместе с супругами провели там "черную пятницу" — день масштабных распродаж и скидок.

В скандал со своими заграничными поездками также неоднократно попадал Ляшко, который в заботе об украинцах не забывает позаботиться и о себе. В минувшем году народный избранник побывал в Таиланде, Швейцарии, Австрии, где был замечен в марте со студентом Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана Даниэлем Лайсом, Израиле, Франции, Испании, Хорватии, Германии. В январе минувшего года нардепы из разных фракций обратились в НАПК из-за поездки главного "радикала" в Таиланд с требованием проверить его недешевые каникулы.

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Известен также своими командировками и отпусками мэр Киева Виталий, в связи с которыми городской глава в 2017 году отсутствовал на рабочем месте почти треть года — 97 дней. Из них он 12 раз сходил в отпуск и в общей сложности отгулял 47 дней: 34 дня — плановый отпуск и 13 — за свой счет. Вместе с тем по одной из своих поездок Кличко в итоге стал фигурантом коррупционного скандала. Так, Национальное агентство предотвращения коррупции решило проверить перелет Кличко из Неаполя в столице на частном самолете с киевскими застройщиками.

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Интересный коленкор по итогам минувшего года также получился с компенсацией народным избранникам командировок. Всего на командировки представителей власти и депутатов было потрачено 8 миллионов гривен.

Среди получателей компенсации также оказался сын главы государства Алексей Порошенко, которому выделили 51,2 тысячи гривен командировки в Бангладеш. Впрочем, не так давно широкий резонанс вызвал и сам отдых президента с семьей на Мальдивах, который, по данным журналистов, обошелся ему по меньшей мере в 500 тысяч долларов.