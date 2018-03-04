Мировые тренды: угрозы Трампа, выборы в Италии и судьба коалиции в ФРГ

РИА Новости Украина

Угрозы Трампа

Президент США продолжает гнуть свою линию по вопросу новых пошлин, которые вызвали яркую негативную реакцию в Евросоюзе. На этот раз Дональд Трамп пригрозил ответить на любые меры, которые могут предпринять европейские страны. "Если Евросоюз хочет и дальше повышать уже массивные пошлины и барьеры для американских компаний, которые работают там, мы просто введем налог на их автомобили, которые свободно поставляются в США", — написал он в своем Twitter. Как вспоминает издание Hill, Трамп в прошлом уже выступал с критикой торгового дисбаланса, установившегося в автомобильной отрасли. В ходе своей предвыборной кампании он грозился ввести 35-процентный налог на любые автомобили, произведенные американскими компаниями за рубежом и затем ввезенные в США.

Газета Washington Post, в свою очередь, удивилась тому, что президент в этот раз обошел стороной Китай — страну, которой он хотел нанести наибольший удар, поскольку она наполняет глобальный рынок дешевой сталью. Пекин, в свою очередь, весьма сдержанно отреагировал на ввозные пошлины США на сталь и алюминий, назвав их ошибочными, но не пообещав никаких ответных мер. В любом случае, как отмечает газета, самое отягощающее бремя американских пошлин возьмет на себя не Китай, а Канада — крупнейший торговый партнер США.

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Итальянский ликбез

Газета Independent предлагает сводку основных фактов, которые нужно знать о парламентских выборах в Италии. Когда откроются участки? Кто основные игроки? Вернется ли бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони на политическую сцену? Дальнейшая судьба страны определится уже в это воскресенье. За власть поборются три основные политические силы: популисты-евроскептики в лице "Лиги" и "Братьев Италии", антиэлитарное "Движение 5 звезд" и ультраправые Casapound и Forza Nuova ("Новая сила"). Опросы общественного мнения, конечно, не дают нам окончательного ответа, но предсказывают, что с наибольшей долей вероятности в этот раз проиграет левое крыло. Сюда относятся имена премьера Паоло Джентилони и его товарища по Демократической партии, бывшего премьера Маттео Ренци. Благосклонная к Евросоюзу Демократическая партия завязла в противоречиях и находится в упадке, отмечает Independent и приводит следующие цифры: по ее данным, около 24-26% граждан готовы сейчас поддержать левоцентристские силы. Однако не менее серьезная проблема кроется в неопределенности большой части избирателей, считает эксперт Ильво Диаманти. Около 15% итальянцев до сих пор не решили, выразить ли свое несогласие, поприсутствовав на выборах, либо же в целом проигнорировать их. Евросоюз, по словам эксперта, хотел бы увидеть победу сдержанной левоцентристской или правоцентристской коалиции. "И здесь вступает Сильвио", — пишет Independent. Берлускони снова оказывается влиятельным игроком, а его правоцентристы имеют все шансы завоевать большинство голосов.

Быть или не быть

Состоится ли правительственная коалиция, в которую должны войти блок ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ)? Этот вопрос уже решили сотни тысяч членов СДПГ в ходе голосования, мир же ждет подсчета результатов. Голосование шло несколько недель и завершилось в пятницу. На следующий день результаты были переданы для подсчета в штаб-квартиру СДПГ в Берлине, их оглашение ожидается в воскресенье. Как уточняет журнал Spiegel, свой ответ на вопрос "Должна ли СДПГ заключить сделку о коалиции с ХДС/ХСС?" могли дать свыше 460 тысяч социал-демократов по всей стране. Для признания голосования состоявшимся был установлен порог в 20% проголосовавших членов партии. Однозначных прогнозов того, каковы же будут результаты, нет. Ожидается, что поддержка коалиции сейчас будет меньше, чем четыре года назад — тогда число ее сторонников достигало 75%. В остальном приверженцы этой идеи и ее противники гнут свои линии. Так или иначе, партия предприняла серьезные меры предосторожности против возможных манипуляций, в том числе обязала голосующих предоставлять заверенные юридические документы, без которых их голоса считаются недействительными.

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Надумали, но передумали

Многие западные издания обратили внимание на голосование за ужесточение доступа к оружию во Флориде, которое прошло на заседании сената штата в субботу. Дебаты об ограничении такого доступа активно ведутся с тех пор, как 14 февраля бывший ученик застрелил 17 человек в одной из школ штата. Законопроект, который хотели утвердить сенаторы южного штата, предполагал введение моратория на продажу винтовки AR-15 и запрет на штурмовое оружие. Однако, как сообщает газета USA Today, через 15 минут после утверждения поправок парламентарии отказались от своего решения. Перемена во взглядах была встречена жителями штата с разочарованием, так как они выступают за ужесточение контроля после трагедии в школе, сообщило издание Hill. "Флорида не унывает после жалкого выбора, сделанного нашими парламентариями… У нас теперь больше надежды, чем когда-либо. Теперь мы очень хорошо понимаем, кто с нами и кто против нас", — цитирует издание слова выжившего после стрельбы активиста Кэмерона Каски.