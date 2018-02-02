Найман: посмотрим еще раз, что будет с курсом доллара?

РИА Новости Украина

Укрепление гривны, которое произошло в последние дни, стало следствием сначала валютных интервенций НБУ, продажи валюты одним госбанком, а также покупки нерезидентами ОВГЗ, считает финансовый аналитик, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман.

"Первые два фактора ситуативные и лишь позволили сбить спекулятивные ожидания рост курса выше 30. А вот третий фактор интересный. Так, иностранные инвесторы купили 1 февраля гривневых ОВГЗ с доходностью порядка 16,5% годовых на почти 91 млн долл., накануне их продав за гривну. Это очень большая сумма для украинского валютного рынка и она смогла столкнуть доллар ниже 28 грн/долл.", — написал на своей странице в Facebook Эрик Найман.

По его мнению, иностранные инвесторы считают, что после повышения учетной ставки НБУ и последующего роста доходности ОВГЗ гривна стала инвестиционно (спекулятивно!) привлекательной и настала пора купить высокодоходных гривневых облигаций.

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"Если, например, гривна будет стабильна до августа, то есть полгода, то инвесторы заработают за это время порядка 8% или 16% годовых. Для доллара это очень интересная доходность. И спекулянтам на такой короткий срок не важны макроэкономические факторы (буксующие реформы и сложности Украины с МВФ, нарастающие внешние долги к выплате в 2019 году, приближающиеся президентские выборы, угроза погашения 3 млрд "российского долга" и 2 млрд долга Газпрому). А там, возможно, к осени разрулится и с МВФ, и с долгами, и выборы окажутся не страшными. Ну а если не разрулится, то в августе мы увидим обратное действие нерезидентов — продажи украинских ОВГЗ и гривны", — пояснил Найман.

Он считает, что есть еще один негативный фактор для такой схемы — методичное повышение доходности американских гособлигаций и ожидания повышения учетной ставки ФРС, а также ужесточения монетарной политики ЕЦБ.

"Но там счет идет на десятые процентов, а Украина обещает 16% годовых в долларе за полгода. Так что спрос нерезидентов, возможно, продолжится. А также приближается к завершению зимний отопительный сезон, уменьшающий потребность в валюте. И зерновыми могут продать часть валютных активов для старта посевной", — написал Найман.

Финансовый аналитик пришел к выводу, что повышение учетной ставки НБУ конечно же скажется на торможение макроэкономического роста.

"Однако это повышение спровоцировало появление спекулятивного спроса иностранных инвесторов на украинские гособлигации и помогло развернуть девальвационные настроения. Поэтому до августа курс гривны наверняка будет стабильным и летом имеет все шансы даже быть лучше, чем сейчас. Ну а что начнется осенью — это совсем другая история", — заключил Найман.