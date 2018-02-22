Будь готов — всегда готов. Европа готовится к торговой войне с США

Владимир Матвеев, обозреватель

Страны Евросоюза приготовились ввести пошлины на спектр товаров из США в ответ на то, что министерство торговли США высказалось за резкое повышение пошлин на импорт стали и алюминия.

Министр торговли США Уилбур Росс предложил ввести протекционистские пошлины на поставки алюминия и стали из разных стран, чтобы защитить "национальную безопасность США". Правительство США объявило об одобрении жестких ограничений на импорт стали и алюминия, пытаясь с помощью повышения пошлин на импорт повышать загрузку собственных производственных мощностей.

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Министр Росс предложил три варианта: повысить ввозную пошлину в размере не менее 24 процентов для всех стран, либо повысить тариф по меньшей мере до 53% на импорт из 12 стран — РФ, Китая, Бразилии, Коста-Рики, Египта, Индии, Малайзии, Южной Кореи, ЮАР, Таиланда, Турции и Вьетнама. В качестве третьего варианта предлагается введение квоты на все продукты из всех стран, равной 63% их экспорта в 2017 году.

Напомним, Администрация Дональда Трампа обвиняет Китай и ряд европейских государств, прежде всего ФРГ, в использовании "нечестных методов" для достижения этими странами положительного баланса в торговле с США.

В случае, если запланированные Вашингтоном ограничения на импорт стали и алюминия затронут и европейские предприятия, то ЕС уже в течение нескольких дней может ввести ответные пошлины на важную продукцию из Соединенных Штатов, сообщает DW со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Сообщается, что штрафные пошлины могут быть введены на широкий перечень американских продуктов от апельсинового сока до мотоциклов и виски.

Как отметили собеседники издания, список Еврокомиссии возглавляет сельскохозяйственная продукция из США, включая картофель и помидоры.

Отмечается, что европейцы стремятся усилить чувствительность ответных мер тем, что "удар предполагается нанести по товарам, имеющим большое значение для избирательных округов ближайших сторонников президента США Дональда Трампа".

Речь идет, в частности о мотоциклах, так как головной офис Harley Davidson находится в штате Висконсин, откуда выдвинулся в конгрессмены спикер Палаты представителей Пол Райан.

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В список Еврокомиссии включен и виски Bourbon, который производится, преимущественно, в Теннесси и Кентукки — на родине соратника Трампа Митча Макконнелла, являющегося лидером республиканского большинства в Сенате.

FAZ отмечает, что Еврокомиссия взяла за основу перечень товаров, составленный еще во времена последнего крупного торгового конфликта с США при президенте Джордже Буше-младшем, но актуализировала его.

При этом немецкое издание отмечает, что ответные меры ЕС, не будут противоречить нормам Всемирной торговой организации (ВТО).

Представитель Европейской Комиссии Маргаритис Схинас во вторник сказал, что Евросоюз одобрит меры, если американские ограничения коснутся европейских компаний.

Как известно, спорная налоговая реформа, инициированная президентом США Дональдом Трампом, окончательно прошла через Конгресс в конце 2017 года. Конгресс окончательно одобрил ее 20 декабря, а президент США подписал 22 декабря 2017 года.

Наиболее масштабное за последние три десятилетия изменение системы налогообложения неизбежно отразится — в той или иной форме — на мировой экономике. Согласно ряду западных экспертов, налоговая реформа США угрожает мировой торговле, а также способствует усилению валютных войн.

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Напомним, недовольство Европы в Давосе вызвали такие действия США, как введение таможенных пошлин на солнечные батареи и стиральные машины, выход из международных торговых и климатических соглашений, таких как Транстихоокеанское партнерство (ТТП) и Парижское климатическое соглашение, отмечает The Wall Street Journal.

Между тем, европейские лидеры пытаются справиться с последствиями налоговой реформы Трампа.

"Европейские лидеры также пытаются справиться с последствиями налоговой реформы Трампа, которая подтолкнула некоторые компании к возвращению на родину активов, находившихся за границей, и к преимущественным инвестициям в США", подчеркивает американское издание.