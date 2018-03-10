Финансовый аналитик Эрик Найман отмечает, что мировые рынки акций находятся последние дни под давлением. По его мнению, это свидетельствует о том, что угроза полномасштабной всемирной торговой войны становится все реальней.
Финансовый аналитик Эрик Найман прогнозирует, что до августа курс гривны наверняка будет стабильным и летом имеет все шансы даже быть лучше, чем сейчас, а что начнется осенью - это совсем другая история.
Рост экономических показателей радует чиновников и политиков, но далеко не всегда это могут ощутить простые граждане. Все зависит от того, как распределяются плоды экономического возрастания, отмечают эксперты.
Запад настолько устал от неспособности украинской власти реформироваться самостоятельно, что потребует достаточно жесткого вмешательства извне, вплоть до международного трибунала, считает экономический эксперт Эрик Найман.
Валютный курс продолжает оставаться самой большой загадкой. Каким он будет, точно не знают ни НБУ, ни эксперты. Все зависит от внешних факторов, начиная от проведения очередных досрочных парламентских выборов, и заканчивая результатами выборов в США.
Украинское правительство вновь отказывается выплачивать России 3 миллиарда долларов долга и готово объявить ей "юридическую войну". Эксперты считают, что платить Украине все равно придется, но в случае судебных разбирательств, решение может быть и не в пользу Украины.
Как только Украина официально объявит о превышении госдолга отметки 60% от ВВП, у России появится право требовать досрочного возврата кредита в 3 миллиарда долларов, считает финансовый эксперт Эрик Найман.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Финансовый аналитик Эрик Найман отмечает, что мировые рынки акций находятся последние дни под давлением. По его мнению, это свидетельствует о том, что угроза полномасштабной всемирной торговой войны становится все реальней.