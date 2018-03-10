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    Эрик Найман

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Эрик Найман
    Найман: угроза мировой торговой войны все реальней
    13:43 05.03.2018
    577
    Финансовый аналитик Эрик Найман отмечает, что мировые рынки акций находятся последние дни под давлением. По его мнению, это свидетельствует о том, что угроза полномасштабной всемирной торговой войны становится все реальней.
    Эрик Найман
    Найман: посмотрим еще раз, что будет с курсом доллара?
    13:55 02.02.2018
    3308Курс гривны летит в пропасть
    Финансовый аналитик Эрик Найман прогнозирует, что до августа курс гривны наверняка будет стабильным и летом имеет все шансы даже быть лучше, чем сейчас, а что начнется осенью - это совсем другая история.
    День и кошелек. Архивное фото
    Рост ВВП. Как делить будем?
    14:25 06.01.2018
    772Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Рост экономических показателей радует чиновников и политиков, но далеко не всегда это могут ощутить простые граждане. Все зависит от того, как распределяются плоды экономического возрастания, отмечают эксперты.
    Эрик Найман
    Найман: топтание на месте стало национальной традицией Украины
    19:16 02.05.2017
    1210Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Финансовый аналитик Эрик Найман считает, что в Украине необходимо открыть рынок земли, несмотря на возможные негативные риски, иначе инвесторы в страну не придут, и стагнация экономики продолжится.
    Эрик Найман
    Найман: курс гривны ждет крутое пике осенью
    15:46 27.03.2017
    5950Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Финансовый аналитик Эрик Найман прогнозирует плавное снижение курса гривны в направлении к отметке 30 гривен за доллар осенью.
    Эрик Найман
    Украине и украинским властям грозит международный трибунал – Найман
    18:35 22.11.2016
    88211
    Запад настолько устал от неспособности украинской власти реформироваться самостоятельно, что потребует достаточно жесткого вмешательства извне, вплоть до международного трибунала, считает экономический эксперт Эрик Найман.
    Доллары и гривны
    Будет ли тоннель в конце света. Украина ищет выход из экономического тупика
    10:25 06.08.2016
    18139Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Выдавать плохие новости за хорошие, называть черное белым и объявлять "зрады" "перемогамы" – похоже, единственное, что успешно удается украинскому правительству.
    Рабочая поездка Владимира Гройсмана в Винницкую область
    Реформы Гройсмана нуждаются в стратегии - Найман
    14:24 16.07.2016
    455
    Правительство намерено провести очередную налоговую реформу, но стратегии реформирования при этом не разрабатывает, и не обсуждает ее с обществом, констатирует эксперт Эрик Найман.
    Гривна и доллары
    Курс валюты летом, осенью, зимой. Что обещают эксперты?
    12:27 16.07.2016
    6323Украина: навстречу реформам или катастрофе?
    Валютный курс продолжает оставаться самой большой загадкой. Каким он будет, точно не знают ни НБУ, ни эксперты. Все зависит от внешних факторов, начиная от проведения очередных досрочных парламентских выборов, и заканчивая результатами выборов в США.
    Встреча Порошенко и Лагард в Киеве
    МВФ заставит украинскую власть проводить реформы - Найман
    19:03 16.02.2016
    697Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    МВФ продолжит сотрудничество с Украиной, но будет заставлять выполнять обязательства, "через колено", через слом системы, прогнозирует финансовый эксперт Эрик Найман.
    Международный валютный фонд. Архивное фото
    МВФ ужесточит подходы к Киеву — Найман
    18:26 16.02.2016
    455Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    МВФ продолжит сотрудничество с Украиной, но будет заставлять выполнять обязательства, "через колено", через слом системы, прогнозирует финансовый эксперт Эрик Найман.
    Флаг РФ
    Украина идет на юридическую войну с РФ из-за $3 млрд долга. Оценки экспертов
    19:00 15.10.2015
    7330
    Украинское правительство вновь отказывается выплачивать России 3 миллиарда долларов долга и готово объявить ей "юридическую войну". Эксперты считают, что платить Украине все равно придется, но в случае судебных разбирательств, решение может быть и не в пользу Украины.
    Флаг Украины
    Экономика Украины вошла в стадию депрессии – Найман
    15:33 08.09.2015
    1413Экономический кризис
    Украина вошла в ситуацию депрессии, которая может продлиться до начала 2020х годов, считает эксперт Эрик Найман
    Международный валютный фонд
    Кредит МВФ: спасение или убийство экономики Украины?
    17:51 24.03.2015
    6540Кредит МВФ и кризис в Украине.
    Чем обернется для Украины кредит МВФ: неподъемным грузом и путеводителем к дефолту, или стимулом менять модель экономики и выбираться из масштабного кризиса? Эксперты поделились своим видением.
    Пресс-центр
    МВФ: спасение утопающих – дело рук утопающих - пресс-конференция
    12:00 24.03.2015
    445
    Во вторник, 24 марта, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Институтская, 28-А) состоится пресс-конференция на тему: "МВФ: спасение утопающих – дело рук утопающих".
    Доллары США
    Найман: РФ потребует от Украины $3 млрд после публикации статданных о госдолге
    15:20 22.01.2015
    450МВФ и пересмотр бюджета Украины 2015.
    Как только Украина официально объявит о превышении госдолга отметки 60% от ВВП, у России появится право требовать досрочного возврата кредита в 3 миллиарда долларов, считает финансовый эксперт Эрик Найман.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Эрик Найман
    Найман: угроза мировой торговой войны все реальней
    13:43 05.03.2018
    577
    Финансовый аналитик Эрик Найман отмечает, что мировые рынки акций находятся последние дни под давлением. По его мнению, это свидетельствует о том, что угроза полномасштабной всемирной торговой войны становится все реальней.
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