Steigan blogger: почти все готово для новой войны в Украине

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Война на востоке Украины долго была вялотекущей, но теперь многие обозреватели считают, что она может вспыхнуть с новой силой и даже как прямой конфликт между Украиной и Россией. 18 января 2018 года Верховная Рада Украины приняла закон о "суверенитете Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей", — пишет публицист норвежского издания Steigan blogger Пол Стейган.

"Проект закона был одобрен Верховной Радой в октябре 2017 года. И развитие событий показывает, что закон закладывает фундамент "реинтеграции" Донбасса и Крыма. Больше уже не идет речи об "антитеррористической операции" (ATO), как до сих пор называлась война с отколовшимся от Украины Донбассом. Теперь речь идет о том, чтобы "отбить русскую агрессию" и привести в боевую готовность все части украинского военного аппарата для того, чтобы сделать это", — продолжает автор статьи.

Укринформ пишет: "Принятием этого закона Верховная Рада одобрит решение президента использовать вооруженные силы и другие воинские формирования для того, чтобы сдержать и отбить вооруженную агрессию России в Донецкой и Луганской областях и обеспечить государственный суверенитет Украины над временно оккупированными территориями".

Новые окопы, больше оружия

Заместитель руководителя комиссии ОБСЕ по Украине Александер Хуг заявляет, что украинские ВС и восставшие Донбасса, согласно данным наблюдателей ОБСЕ, копают окопы вдоль всей линии фронта. На брифинге для прессы в Донецке 23 января 2018 года он подчеркнул: "мы повсюду видим признаки того, что обе стороны готовятся продолжать конфликт или осуществить его эскалацию".

REUTERS Alexander Ermochenko Александр Хуг. Архивное фото

Обе стороны, по словам Хуга, создают новые минные поля и выводят на позиции артиллерию. "Наши дроны показали новые окопы. Стороны закрепляются, и мы видим большое количество оружия в окопах и обустроенные позиции". Как заявил Хуг, ОБСЕ зарегистрировала 467 взрывов в Донбассе с 19 по 21 января.

"В Consortium News Джилберт Докторов ссылается на Дмитрия Киселева, руководителя российского вещания и известного комментатора. Киселев рассматривает все это, как подготовку к войне со стороны Украины. Такая война будет выгодна для Порошенко, потому что Запад в этом случае не будет требовать возврата долга, а внутренняя оппозиция будет вынуждена подчиниться непопулярному президенту", — продолжает норвежский публицист.

ЕС отказался продлить кредит в 600 миллионов евро из-за коррупции в Украине, а МВФ отказался выдать 800 миллионов долларов из-за отсутствия реформ. В настоящее время Украина должна МВФ 14 миллиардов долларов, примерно половину своего бюджета, пишет Докторов. Похоже, что Украина в ближайшие годы не сможет выплатить свой долг. Говорится в статье.

В то же время Киселев заявляет, что воинственные речи и подготовка к войне необязательно означают, что дело дойдет до полной конфронтации. ЕС устал от Украины, да и своих проблем у него достаточно.

США продают современные виды оружия

"Однако особую озабоченность вызывает тот факт, что администрация Трампа одобрила продажу Украине современного противотанкового оружия. Это ракеты Javelin, разработанные в восьмидесятые и девяностые годы как стандартное американское противотанковое оружие", — продолжает Пол Стейган.

wikipedia Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin

"Эта ракета после выстрела сама наводит себя на цель. У нее две боеголовки, что делает ее гораздо более эффективной, чем другие противотанковые типы оружия. Popular Mechanics пишет, что ракеты Javelin лишат российские танки их преимущества. Продажа оружия Украине является победой партии войны в Вашингтоне и продолжением воинственной риторики Хиллари Клинтон и Джона Маккейна", — пишет норвежский публицист.

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"Поэтому "закон о реинтеграции" и продажа ракет способствуют тому, что обе стороны все ближе сползают к большой войне. Если Украина серьезно намеревается напасть на Донбасс, чтобы разгромить мятежные республики, то у России не останется никакой другой альтернативы, кроме непосредственного и масштабного использования военной силы. В этом случае российская армия и американские "советники" снова окажутся в опасной близости от прямого столкновения друг с другом", — полагает автор статьи.

"Россия в настоящее время никак не заинтересована в эскалации конфликта, но ни один российский президент не сможет не защищать русское население Донбасса, если ему будет угрожать уничтожение", — отмечает публицист.

Включение правых экстремистов в новое подразделение

"28 января 2018 года было создано новое подразделение Национальной гвардии. Это Национальная милиция. Теперь "сохранять порядок на улицах Украины" является обязанностью правых экстремистов и фашистов из добровольческого батальона "Азов". Они пишут на своих сайтах в Facebook: "мы не побоимся использовать силу, чтобы восстановить порядок на улицах Украины". Согласно украинским СМИ, руководителем этой милиции является Игорь Михайленко, один из начальников "Азова", — продолжает Пол Стейган.

"Эта Национальная милиция будет сотрудничать с полицией, но если она решит, что полиция недостаточно эффективна, она будет действовать по своему усмотрению. Если на восточном фронте начнутся крупные боевые действия, фашистская милиция с расширенными полицейскими функциями, естественно, будет играть важную роль в подавлении выступлений любой оппозиции на улицах", — пишет норвежский публицист.

"В Израиле министр по вопросам диаспоры Нафтали Беннетт опубликовал доклад на 72 страницах, где говорится, что случаи проявления антисемитизма в Украине удвоились за последние годы, и что таких проявлений здесь больше, чем во всех остальных бывших советских республиках, вместе взятых", — напоминает автор статьи.