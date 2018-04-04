Вызовы-2018 с точки зрения Порошенко и реальные для Порошенко

Павел Рудяков, эксперт

Пресс-конференция Петра Порошенко под девизом "Вызовы-2018", состоявшаяся 28 февраля, ответа на главный вопрос – о вызовах, стоящих перед Украиной в текущем году, – не дала. Возможно, именно поэтому о ней никто и не вспоминает. Пару дней спустя после явления шефа журналистам и народу, когда вспыхнула новая "газовая война" между Киевом и Москвой, мероприятие можно было бы называть по-другому: "Прикрути!". О том, что такой вызов перед страной стоит, что нечто подобное возможно, президент даже не упомянул. Не странно ли? Отбросив лирику и пиар, из вызовов, о которых говорил Порошенко, можно назвать войну России против Украины, "популизм и атаманщину", а также мнимую, по мнению главы державы, угрозу отмены "безвиза", о которой, как он думает, болтают "критиканы". Всем своим видом и текстом Порошенко дал понять, что волноваться не стоит. Он от всех угроз защитит, все вызовы отобьет. Верить в его гарантии очень хотелось, однако, верилось с трудом. Вопрос о том, каким образом можно реагировать на вызовы, не осознавая их, повис в воздухе.

Если говорить о позиции коллективного Запада по Украине в контексте темы, о которой идет речь, то ее – позицию – можно считать в достаточной мере консолидированной. Главными вызовами для Киева в США и Европе считают войну и коррупцию. Ни о том, ни о другом Порошенко почему-то говорить не стал. Что, как мне кажется, выглядит, странно. Прозападный до мозга костей президент игнорирует мнение Запада. Это – мягко говоря. Если же не мягко, то в линии поведения главы государства и его администрации в последнее время можно будет обнаружить немало такого, что идет прямо вразрез с теми установками, которые предлагают ему "оттуда".

Нежелание президента всерьез, предметно обсуждать тему коррупции вряд ли кого-то удивило. А вот уклонение от разговора о России стало для многих, если не для большинства, наблюдателей неожиданностью. Особенно с учетом того, что Порошенко вышел на публику вскоре после принятия Верховной Радой закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета на временно оккупированных территориях Донбасса", в котором были зафиксированы принципиально новые подходы к происходящему на востоке, качественно новые оценки и определения того, что принято было официально именовать "АТО". По России и по ее войне против Украины уточнений, каким образом все уладится, не прозвучало. Догадайтесь, мол, сами. С одной стороны, может показаться, что тут все нормально. Тема, увы, увы, увы, отнюдь не новая, говорится и пишется о ней очень много, так что, вроде бы, всем все хорошо известно. Так, да не так. После вступления в силу Закона "Об особенностях осуществления государственной политики по обеспечению государственного суверенитета на временно оккупированных территориях Донбасса", в соответствии с которым ДНР-ЛНР объявлены "оккупированными Россией", а за самой Россией законодательно закреплен статус "агрессора", очень многие вещи требуют серьезных уточнений и основательных разъяснений. Кому, как не президенту, следовало бы эти уточнения и разъяснения дать? Тем более, когда он говорит о вызовах, стоящих перед страной в новом году.

Популистам и атаманам Порошенко пообещал не давать спуску. Себя, правда, к числу первых он не отнес, вопреки тому, что оснований для более чем предметных обвинений в популизме в адрес президента с каждым днем становится все больше. О тех, кто "каркает", что "безвиз" могут отменить, высказался еще в более резком и критичном духе, чем об атаманах. Заверил, что не допустит ничего такого, что могло бы спровоцировать отмену. Что же касается "карканья", то велел его не слушать. Ну, а если вдруг кто все-таки не уберегся и услышал, то не верить. Креститься, значит, да засовывать в рот какую-нибудь сладость на пальмовом масле от Roshen. Для укрепления веры и себя в вере.

Хоть тема пресс-конференции была заявлена как "Вызовы-2018", Порошенко больше говорил не о вызовах, а о хороших новостях. Точнее, о новостях, которые он почему-то был склонен трактовать как хорошие. Одна из них должна была прийти из Брюсселя, от Европейской комиссии, другая – из Стокгольма, от Стокгольмского арбитража. Обе пришли, однако, зачислить их в хорошие оказалось отнюдь не простым делом. ЕК приняла решение о новом пакете макрофинансовой помощи для Украины совсем не в том виде, в котором его ожидали в Киеве. Этот факт не может не наводить на грустные размышления, давая основания считать, что данная тема, скорее всего, тоже превратится в один из вызовов-2018.

Решение Стокгольмского арбитража, объявленное у нас "исторической победой", несмотря на то, что и само оно, и его последствия, еще стоило бы внимательно изучить и проанализировать, моментально ударило по рядовым украинцам. "Прикрути!" – это ведь звучит отнюдь не как клич победителей, не так ли? Получилось так же, как у нас в последнее время получается очень многое: кому победа – кому беда. Сразу после "триумфа" гражданам пришлось переживать, нервничать, с тревогой поглядывая то в телевизор, то на газовые счетчики: идет ли, не перекрыли ли? Хорошая, с точки зрения президента, новость вылезла для очень многих из них большим боком, грозя принести еще большие потрясения и неприятности уже в ближайшем будущем. "Что хорошо для "Дженерал Моторс", хорошо для Америки", – говорили в свое время американцы. У нас пока получается с точностью до наоборот: что хорошо для Roshen, плохо для Украины.

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Власть, вместо того, чтобы, извинившись перед людьми за трудности, обрушившиеся на них, попытаться с наименьшими потерями спасти ситуацию, взялась ковать железо дальше, не думая ни о потерях сегодня, ни о цене вопроса в целом. Один триумф сменился у нее другим. Украинцы оказались "невероятными", "прикрутили" и… стали еще ближе к Европе, еще дальше от России. Каким макаром? Таким, что "Нафтогаз" за их счет прикупил два с "хвостиком" миллиона кубов газа в Словакии, Венгрии и Польше. Заплатив за них в четыре-пять раз больше, чем платили бы за газ, купленный у России, если бы не довели дело до скандала. Стали ближе? А цену этого "ближе" кто покроет? Опять, как и в случае со всеми остальными "преимуществами евроинтеграции" рядовые граждане? Надо ли им такое "ближе"? Не уверен. Мне лично – не надо!

У президента эту историю, понятное дело, взялись "фотошопить" разворачивая пропагандистским боком: "газовому шантажу России пришел конец!", "теперь никто нас на колени не поставит!", "спасибо украинцам за национальную солидарность!" ("национальная солидарность" – это уже из новых "фишек" от президентских технологов). Как бы случайно забыв при этом уточнить, кому же придется оплачивать этот патриотический "банкет"? В том, что переплату за купленный втридорога газ у Европы, да и не только за него, "Нафтогаз" включит в платежки для бытового потребителя, у меня нет ни малейших сомнений. Так всегда делали, так делают, так сделают. В таком случае, какая же это солидарность? Кого тут не поставили на колени?

А, что, если слушая президента, задуматься о вызовах-2018 серьезно, как говорят иногда в подобных случаях, по-взрослому?

Что, полное прекращение огня как первый шаг к устойчивому миру в Донбассе, это – не вызов? Что, залившая нас бедность и нищета это – не вызов? Что-то делать, чтобы преодолевать их, кроме декларативных сожалений о том, что, как выразился Порошенко, у "среднего класса не оказалось "жировой подушки", разве не надо? Что, драконовские тарифы ЖКХ, которые собираются еще больше увеличивать, это – не вызов? Что, сохраняющееся отсутствие диалога между властью и остатками оппозиции, между властью и обществом, внутри общества, между Киевом и Донбассом, Киевом и Москвой, это – не вызов? Что, всплеск криминала, разгул бандитизма, рейдерства, насильственного уличного "активизма" и полнейшая беспомощность органов правопорядка перед этими и другими подобными бедами, это – не вызов? Что, глубокий кризис судебной системы после ее "реформирования", это – не вызов? Что, критическое сужение поля демократии, объема прав и свобод, это – не вызов? Что, грубейшее вмешательство государства в частную жизнь граждан, возросшее число ограничений, вменяемых им в обязанность, уже создавших ситуацию практически полного контроля, это – не вызов? Что, заметное ухудшение отношений с ЕС, одним из последних проявлений которого и стало, собственно, не вполне комфортное для Киева решение ЕК о новом пакете финансовой помощи, это – не вызов? Что, звучащие все чаще и настойчивее, становящиеся все более резкими и нелицеприятными критические материалы в адрес Украины и лично президента Порошенко в европейских мировых СМИ, это – не вызов? Что, проблемы в двусторонних отношениях с Польшей, Венгрией, некоторыми другими странами, это – не вызов?

Как говорится, куда ни кинь – всюду клин. Неслучайно, если верить данным соцопросов, более 70% украинцев считает, что власть ведет страну в неправильном направлении.