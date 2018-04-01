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    Дьяченко: Порошенко не сдаст Госдепу антикоррупционную вертикаль

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    Директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко уверена, что процесс создания Антикоррупционного суда и запуска его работы будет затянут до президентских выборов.
    РИА Новости Украина

    Директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко прокомментировала затягивание создания Антикоррупционного суда и дала прогноз, когда можно рассчитывать на начало его работы.

    "Заявления посольства США являются свидетельством того, что наш "старший брат" не доверяет украинской власти и особенно процессу отбора судей, который прописан в законопроекте об Антикоррупционном суде…"Мы видим абсолютное нежелание голосовать этот законопроект во втором чтении, отдавать в руки Госдепа эту антикоррупционную вертикаль власти. Этот процесс будет длиться до президентских выборов", — сказала Елена Дьяченко на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

    Напомним, что создание Антикоррупционного суда и повышение цен на газ являются условиями для выделения нового транша МВФ для Украины.

    Читайте также: Олещук: политики пойдут на все, чтобы затянуть создание независимого Антикорсуда

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