После пресс-конференции. Карасев назвал главный вызов для Порошенко

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Президент Украины Петр Порошенко 28 февраля провел двухчасовую пресс-конференцию, во время которой рассказал о вызовах, стремлениях и приоритетах страны в текущем году.

Глава государства выступил за закрепление в преамбуле Конституции стремления Украины к членству в Европейском Союзе и НАТО. По его словам, в президентской команде обсуждается предложение "заякорить" в Конституции европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Отвечая на вопрос об участии в выборах президента он отметил, что примет решение после начала избирательной кампании. "Я стопроцентно буду принимать участие в выборах. Как избиратель… Я не проиграл в своей жизни ни одной избирательной", – подчеркнул Порошенко.

twitter.com/poroshenko Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года

"Если говорить о приоритетах или о важных акцентах, сделанных президентом на пресс-конференции, то безусловно, это предвыборный акцент. Порошенко фактически обозначил, не пофамильно, а иносказательно, своих главных конкурентов на выборах — Юлию Тимошенко, обозначил, что главный внутренний враг — это популизм. Очевидно, что антипопулизм будет главным — явным, тайным, ядерным, стратегическим, токсическим — оружием против Тимошенко. Оружием для недопущения ее во второй тур или недопущения ее победы", — сказал политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев в комментарии РИА Новости Украина.

Кроме того, по словам политолога, президент также назвал "атаманщину, махновщину" и другие факторы, которые дестабилизируют нынешний политический режим.

"Понятно, что за этот год президент попытается как-то укрепить силовую составляющую власти, потому что в условиях постоянных действий этих дестабилизирующих факторов, конечно, трудно обеспечить единство властной команды по обеспечению второго президентского срока", — считает Карасев.

Как считает политолог, президент обозначил основную линию, которая должна обеспечить ему победу, подчеркнув свое внешнеполитическое самопозиционирование — курс на Запад, где он — гарант западного курса и европеизации страны.

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"С этим связано и предложение внести в Конституцию положение о вступлении в Евросоюз и НАТО. Это делается и с предвыборной целью, потому что все, кто будет выступать против того, чтобы внести эти положения в Основной Закон, соответственно, будут номинироваться как противники европейского пути Украины, европейского и евроатлантического выбора, как противники укрепления национальной безопасности страны. И некоторые из них могут быть обозначены реваншистами. А именно на недопущение реванша, как это следует из текста и контекста пресс-конференции, президент очевидно собирается выстраивать свою линию не только обороны против оппонентов, но и курс на победу", — пояснил Карасев.

При этом, отметил эксперт, Порошенко почти развеял опасения по поводу возможности досрочных парламентских выборов.

"Если будут досрочные парламентские выборы, стало быть и президентских выборов в том формате, с теми акцентами, которые были контурно обозначены на пресс-конференции, конечно же. не будет. Поэтому пока вопрос досрочных выборов в парламент снимается, и очевидно все эти разговоры — это был своеобразный инструмент принуждения и дисциплинирования премьер-министра и "Народного фронта" к командным действиям в единой президентской команде", — сказал Карасев.

По мнению политолога, все остальное в выступлении президента — это протокольные, дежурные тезисы, в которых нет какой-то принципиальной новизны.