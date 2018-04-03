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    Порошенко не задекларировал свой отдых на Мальдивах

    (обновлено: )31203
    До последнего времени оставалось загадкой, внесет ли президент свой отпуск на Мальдивах в декларацию. По подсчетам журналистов, он обошелся президенту в $500 тысяч.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт Президента Украины

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко не внес в декларацию свой дорогостоящий отдых на Мальдивах. По подсчетам журналистов, он обошелся президенту в $500 тысяч (около 15 миллионов гривен).

    Работники СМИ на пресс-конференции Петра Порошенко
    Фото twitter.com/ukrpravda_news
    Мальдивы и больше ничего. Что интересного спросили у Порошенко?

    До последнего времени оставалось загадкой, внесет ли президент свой отпуск на Мальдивах в декларацию, отмечают журналисты программы "Деньги".

    30 марта декларация была опубликована, вот только сумма на туристические услуги в ней была указана значительно меньше — почти 3 миллиона гривен. Однако дополнительно были указаны другие расходы, в частности, на проживание — почти 5,5 миллионов гривен, на транспортные услуги — 7,5 миллионов грн.

    Как отмечают журналисты, в сумме все это как раз и составляет мальдивские 15 миллионов гривен. Глава института публичной политики и консалтинга Сергей Быков отмечает, что это делается для того, чтобы избежать коммуникационных кризисов с украинскими журналистами и оппозицией.

    Ранее СМИ сообщили, что отдых на Мальдивах обошелся Порошенко по меньшей мере в 500 тысяч долларов. Журналист передачи "Схемы", которая обнародовала детали отдыха Порошенко на Мальдивах, Михаил Ткач сообщил, что после выхода в эфир ему угрожали.

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