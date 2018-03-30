Гольдарб: Порошенко гордится улитками, пчелами и страусами

РИА Новости Украина

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что несмотря на российскую агрессию, власти удалось восстановить экономический рост.

"Мы избежали дефолта, вызванного гибридной войной России против Украины, и восстановили экономический рост. Это — заслуга сильного, патриотического и ответственного украинского народа", – сказал Порошенко во время визита в Волынскую область.

Порошенко заявил, что будет помогать Кабмину для максимального ускорения темпов экономического роста.

Внештатный советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что, несмотря на войну, в Украине идут реформы и растет экономика, а действия власти критикует "гигантская толпа идиотов".

Как именно Порошенко и команде власти удалось восстановить экономический рост проиллюстрировал на своей странице в Facebook руководитель общественной организации "Публичный аудит" Максим Гольдарб.

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"Мы восстановили развитие украинской экономики", — заявил Порошенко и повторили его верные мальчиши-бирюковы.

Что-то в этом есть:

1) с 3 тонн в 2013 году до 350 в 2017 году вырос экспорт… улиток;

2) с 0 до 140 т — экспорт пчёл;

3) с 0 до 25 т — экспорт страусов…

Улиток, пчёл, страусов!!! Из Украины!

При этом:

- химическая промышленность минус 61,6%;

- металлургия минус 42,3%;

- машиностроение минус 38,6%.

Но зато улитки, пчелы, страусы…”, – написал Максим Гольдарб.