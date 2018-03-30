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    Гольдарб: Порошенко гордится улитками, пчелами и страусами

    (обновлено: )13040
    В результате действий украинской власти химическая промышленность провалилась на 62%, металлургия – на 42%, машиностроение – на 39%, зато гигантскими темпами растет экспорт страусов, пчел и улиток, отмечает Максим Гольдарб.
    Максим Гольдарб, руководитель общественной организации Публичный аудит
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Президент Украины Петр Порошенко заявил, что несмотря на российскую агрессию, власти удалось восстановить экономический рост.

    Флаги ЕС и Украины
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Были бы деньги. Украина экспортируют не сало, а... улиток и другую экзотику

    "Мы избежали дефолта, вызванного гибридной войной России против Украины, и восстановили экономический рост. Это — заслуга сильного, патриотического и ответственного украинского народа", – сказал Порошенко во время визита в Волынскую область.

    Порошенко заявил, что будет помогать Кабмину для максимального ускорения темпов экономического роста. 

    Внештатный советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что, несмотря на войну, в Украине идут реформы и растет экономика, а действия власти критикует "гигантская толпа идиотов". 

    Как именно Порошенко и команде власти удалось восстановить экономический рост проиллюстрировал на своей странице в Facebook руководитель общественной организации "Публичный аудит" Максим Гольдарб

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    "Мы восстановили развитие украинской экономики", — заявил Порошенко и повторили его верные мальчиши-бирюковы.

    Что-то в этом есть:

    Владимир Лановой
    Вголос
    Ситуация с экспортом - это неминуемый дефолт – Лановой

    1) с 3 тонн в 2013 году до 350 в 2017 году вырос экспорт… улиток;

    2) с 0 до 140 т — экспорт пчёл;

    3) с 0 до 25 т — экспорт страусов…

    Улиток, пчёл, страусов!!! Из Украины!

    При этом: 

    - химическая промышленность минус 61,6%;

    - металлургия минус 42,3%;

    - машиностроение минус 38,6%. 

    Но зато улитки, пчелы, страусы…”, – написал Максим Гольдарб.

    Скриншот с сайта Facebook

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