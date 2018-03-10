Журналисты побывали на военно-воздушной базе сирийских ВВС и смогли снять боевой вылет истребителя МИГ-21 в провинции Хама. МИГ-21 - советский истребитель третьего поколения, разработанный в середине 1950-х годов и стоявший на вооружении в СССР в 60-70-х годах.
Как сообщают СМИ, по меньшей мере 30 боевиков, большинство из которых - граждане Саудовской Аравии и Туниса, были убиты, включая двух главарей саудовского происхождения по кличкам Абу-Хаджер и Абу-Абдалла.
Потери боевиков составили более 120 человек убитыми и ранеными, включая троих полевых командиров группировки. Авиаудар по данным военного источника был нанесен в субботу вечером в момент окончания военной подготовки террористов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".