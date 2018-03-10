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    ВВС Сирии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Ситуация в Сирии
    Спасатели нашли пилота истребителя, упавшего на турецко-сирийской границе - СМИ
    06:12 05.03.2017
    339Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По информации турецких СМИ, спасатели нашли раненого пилота самолета ВВС Сирии, разбившегося у сирийской границы. Пилот был доставлен в жандармерию, а затем госпитализирован.
    На месте падения Су-22 в Сирии
    На месте падения Су-22 в Сирии 
    23:13 05.04.2016
    229РФ и США: железный занавес
    Командование сирийской армии подтверждает, что из самолет Су-22 был сбит в районе Алеппо, сообщил представитель командования Вооруженных сил Сирии.
    Боевой вылет МИГ-21 ВВС Сириии в провинции Хама. Видео
    Боевой вылет МИГ-21 ВВС Сирии в провинции Хама 
    04:49 07.11.2015
    688Сирия: военное противостояние.
    Журналисты побывали на военно-воздушной базе сирийских ВВС и смогли снять боевой вылет истребителя МИГ-21 в провинции Хама. МИГ-21 - советский истребитель третьего поколения, разработанный в середине 1950-х годов и стоявший на вооружении в СССР в 60-70-х годах.
    Боевики Исламского государства
    В ходе авиаударов ВВС Сирии по позициям ИГ убиты 30 боевиков - СМИ
    23:58 09.08.2015
    82Военная кампания против "Исламского государства"
    Как сообщают СМИ, по меньшей мере 30 боевиков, большинство из которых - граждане Саудовской Аравии и Туниса, были убиты, включая двух главарей саудовского происхождения по кличкам Абу-Хаджер и Абу-Абдалла.
    Ситуация в Сирии
    На северо-западе Сирии ликвидировали более 300 террористов
    15:22 24.05.2015
    258Вооруженный конфликт в Сирии.
    Согласно информации, боевики были ликвидированы во время военной операции по выводу из окружения сирийских солдат и пациентов из государственного госпиталя Джиср аш-Шугур.
    Боевик Исламского государства
    В боях за город Пальмира в Сирии погибло около 300 человек
    18:32 17.05.2015
    231Вооруженный конфликт в Сирии.
    Город Пальмира пытаются взять под контроль боевики террористической группировки "Исламское государство". Бои вокруг античного города идут с применением авиации.
    Ситуация в Сирии
    ВВС Сирии уничтожили лагерь террористов: 120 убитых и раненых
    09:28 15.03.2015
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    Потери боевиков составили более 120 человек убитыми и ранеными, включая троих полевых командиров группировки. Авиаудар по данным военного источника был нанесен в субботу вечером в момент окончания военной подготовки террористов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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