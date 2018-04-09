Сирийская авиабаза подверглась ракетному удару

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Сирийская авиабаза Т-4 на востоке провинции Хомс атакована ракетами, передает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на собственного корреспондента.

"Авиабаза Т-4 атакована несколькими ракетами, не исключено, что это агрессия США", — передает агентство.

ПВО сирийской армии открыли огонь по ракетам направленным на авиабазу.

Ракеты, атаковавшие авиабазу "Тийфор" (Т-4) в сирийской провинции Хомс, пролетели через воздушное пространство Ливана со Средиземного моря, сообщает телеканал "Аль-Маядин".

По данным телеканала, эти ракеты летели со Средиземного моря через район Кисерван в Ливане.

Ранее девять членов Совбеза ООН — Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар — призвали созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН по предполагаемой химатаке в Сирии. По словам дипломатов, встреча состоится во второй половине дня в понедельник. Россия также созывает в понедельник заседание СБ ООН по теме угрозы международному миру и безопасности.

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Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке сирийского лидера Башара Асада на фоне информации о химической атаке в городе Дума, в результате которой могли погибнуть 40 человек. Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной военными Сирии на город Дума. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.