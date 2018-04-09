наверх
09.04.201806:18
Курсы валют НБУ
  • USD26.07- 0.20
  • EUR31.96- 0.28
Рубрики
Ещё
    В мире

    Сирийская авиабаза подверглась ракетному удару

    Тема:

    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире (448)

    (обновлено: )41803
    Согласно заявлению сирийского национального агентства, авиабаза Т-4 атакована несколькими ракетами, "не исключено, что это агрессия США". ПВО сирийской армии открыли огонь по ракетам направленным на авиабазу.
    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Сирийская авиабаза Т-4 на востоке провинции Хомс атакована ракетами, передает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на собственного корреспондента.

    Флаг Сирии
    REUTERS Omar Sanadiki
    Сирия и химоружие. США не только перестали верить, их уже не боятся

    "Авиабаза Т-4 атакована несколькими ракетами, не исключено, что это агрессия США", — передает агентство.

    ПВО сирийской армии открыли огонь по ракетам направленным на авиабазу.

    Ракеты, атаковавшие авиабазу "Тийфор" (Т-4) в сирийской провинции Хомс, пролетели через воздушное пространство Ливана со Средиземного моря, сообщает телеканал "Аль-Маядин".

    По данным телеканала, эти ракеты летели со Средиземного моря через район Кисерван в Ливане.

    Ранее девять членов Совбеза ООН — Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар — призвали созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН по предполагаемой химатаке в Сирии. По словам дипломатов, встреча состоится во второй половине дня в понедельник. Россия также созывает в понедельник заседание СБ ООН по теме угрозы международному миру и безопасности.

    Читайте также: Инцидент в Мюнстере: теракт или приступ безумия?

    Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке сирийского лидера Башара Асада на фоне информации о химической атаке в городе Дума, в результате которой могли погибнуть 40 человек. Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной военными Сирии на город Дума. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Грузовик въехал в группу людей в Мюнстере на юге Германии
    Смертельный наезд грузовика на людей в Германии
    Дело Бубенчика поставит крест на американской визе Луценко — Рудяков
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Разлив рек в Украине. Под Харьковом критическая ситуация
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП