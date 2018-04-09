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    Трамп и Макрон договорились по вопросу применения химоружия в Сирии

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    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире (447)

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    Согласно коммюнике Елисейского дворца президенты Франции Эммануэль Макрон и США Дональд Трамп решили координировать свои действия и инициативы в рамках СБ ООН в связи с повторным применением химического оружия в Сирии.
    Эммануэль Макрон и Дональд Трамп. Архивное фото
    facebook.com/DonaldTrump

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Президенты Франции Эммануэль Макрон и США Дональд Трамп договорились координировать свои действия в СБ ООН в преддверии намеченного на понедельник обсуждения Сирии, говорится в опубликованном в ночь на понедельник коммюнике Елисейского дворца.

    Флаг Сирии
    REUTERS Omar Sanadiki
    Сирия и химоружие. США не только перестали верить, их уже не боятся

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    "Они (Макрон и Трамп) решили координировать свои действия и инициативы в рамках Совета безопасности ООН, который должен собраться в понедельник 9 апреля в Нью-Йорке, чтобы осудить неуважение к резолюции 2401, а также повторное применение химического оружия", — говорится в коммюнике.

    Отмечается, что ответственность по этому вопросу "должна быть четко установлена".

    Макрон и Трамп договорились поддерживать тесный контакт и в ближайшие 48 часов поговорить снова.

    Ранее девять членов Совбеза ООН — Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар — призвали созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН по предполагаемой химатаке в Сирии. По словам дипломатов, встреча состоится во второй половине дня в понедельник. Россия также созывает в понедельник заседание СБ ООН по теме угрозы международному миру и безопасности.

    Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке сирийского лидера Башара Асада на фоне информации о химической атаке в городе Дума, в результате которой могли погибнуть 40 человек. Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной военными Сирии на город Дума. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

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