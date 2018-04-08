наверх
09.04.201801:11
Курсы валют НБУ
  • USD26.07- 0.20
  • EUR31.96- 0.28
Рубрики
Ещё
    Россия

    Генерал РФ о химоружии в Сирии: все обвинения - очередная фальшивка

    Тема:

    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире (446)

    (обновлено: )11710
    По словам начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Юрия Евтушенко, никакое химическое оружие в районе города Дума не применялось, и все обвинения – не более, чем очередная фальшивка.
    Солдаты Сирийской Арабской Армии (САА) на боевых позициях в пригороде Дамаска
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Никакое химическое оружие в районе города Дума в Восточной Гуте не применялось, обвинения в адрес сирийских правительственных войск являются фальшивыми, заявил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

    Флаг Сирии
    REUTERS Omar Sanadiki
    Сирия и химоружие. США не только перестали верить, их уже не боятся

    Ранее советник Белого дома по безопасности и борьбе с терроризмом Томас Боссерт заявил, что Белый дом не исключает военных действий против Сирии на фоне информации о химической атаке в сирийском городе Дума.

    "Никакое химическое оружие в этом районе не применялось, и все обвинения в адрес правительственных войск со стороны Запада – не более, чем очередная фальшивка", — сказал он.

    Ранее ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал "Аль-Джазира" опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан.

    Российский Центр по примирению враждующих сторон ранее уже опровергал сообщения о якобы сброшенной ВС Сирии бомбе с хлором в Думе. В ЦПВС отметили, что готовы направить специалистов химзащиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер заявлений. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

    Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 13 марта сообщал, что у российских военных есть достоверная информация о том, что боевики в Восточной Гуте готовят провокацию с инсценировкой применения "химического оружия". Он отмечал, что есть сведения, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по правительственным кварталам Дамаска.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Грузовик въехал в группу людей в Мюнстере на юге Германии
    Смертельный наезд грузовика на людей в Германии
    Бортник: "Оказалось, что генерального прокурора у нас нет - есть экзекутор". Видео
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Разлив рек в Украине. Под Харьковом критическая ситуация
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП