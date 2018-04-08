Генерал РФ о химоружии в Сирии: все обвинения - очередная фальшивка

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Никакое химическое оружие в районе города Дума в Восточной Гуте не применялось, обвинения в адрес сирийских правительственных войск являются фальшивыми, заявил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Ранее советник Белого дома по безопасности и борьбе с терроризмом Томас Боссерт заявил, что Белый дом не исключает военных действий против Сирии на фоне информации о химической атаке в сирийском городе Дума.

"Никакое химическое оружие в этом районе не применялось, и все обвинения в адрес правительственных войск со стороны Запада – не более, чем очередная фальшивка", — сказал он.

Ранее ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал "Аль-Джазира" опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан.

Российский Центр по примирению враждующих сторон ранее уже опровергал сообщения о якобы сброшенной ВС Сирии бомбе с хлором в Думе. В ЦПВС отметили, что готовы направить специалистов химзащиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер заявлений. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 13 марта сообщал, что у российских военных есть достоверная информация о том, что боевики в Восточной Гуте готовят провокацию с инсценировкой применения "химического оружия". Он отмечал, что есть сведения, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по правительственным кварталам Дамаска.