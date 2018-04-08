наверх
08.04.201800:52
Курсы валют НБУ
  • USD26.26- 0.07
  • EUR32.24- 0.17
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Инцидент в Мюнстере: теракт или приступ безумия?

    Тема:

    Смертельный наезд грузовика на людей в Германии (8)

    17
    За рулем въехавшего в толпу грузовика в Мюнстере был гражданин Германии, исламистского контекста пока не выявлено, говорить о теракте - преждевременно, утверждают представители немецких властей. Расследование продолжается.
    Место происшествия в Мюнстере
    @Konservativ83

    РИА Новости Украина

    Три человека погибли, 20 получили ранения в результате наезда малолитражного грузовика на группу посетителей уличного кафе Kiepenkerl в историческом центре немецкого города Мюнстер в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

    Появилось видео с места наезда грузовика на людей в Германии
    "Россия Сегодня" / канал Ruptly в YouTube
    Появилось видео с места наезда грузовика на людей в Германии

    Среди погибших — виновник трагедии, который, предположительно, находился на рулем автомобиля. По данным полиции, он покончил с собой. Инцидент произошел около 15.30 по местному времени. В связи с теплой погодой, которая установилась в Германии буквально в последние дни, за столиками, установленными на улице возле кафе, было особенно много людей, сообщает РИА Новости.

    Нет исламистского контекста

    Глава МВД федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Херберт Ройль подтвердил, что въехавшим на грузовике в толпу в Мюнстере был гражданин Германии и что исламистского контекста пока не выявлено.

    "Преступник, который после трех часов дня намеренно въехал в толпу людей… был гражданином Германии, а не беженцем, как это вновь повсюду предполагалось", — заявил Ройль, его заявление транслировал телеканал n-tv. При этом министр оговорился, что расследование пока находится на очень раннем этапе.

    "Детали сейчас выясняются. Поэтому сказать, каковы были причины, пока невозможно. В настоящее время ничто не говорит о том, что есть исламистский след, но нужно подождать, расследование идет во всех направлениях", — добавил Ройль.

    Психически нездоровый?

    Таблоид Bild сообщил, что наезд на людей в Мюнстере совершил психически нездоровый 48-летний гражданин Германии, не имевший ранее судимостей. Мужчина ранее пытался покончить с собой. Грузовик, на котором он совершил наезд, зарегистрирован на его имя.

    Полиция провела в субботу обыск в его доме, по данным Bild, спецназ искал следы взрывчатки. В грузовике на месте происшествия полиция обнаружила подозрительный предмет, в этой связи на близлежащих улицах прошла эвакуация людей.

    Полиция начала подготовку к подрыву подозрительного предмета, для эвакуированных жильцов соседних домов был организован городской пункт сбора.

    Место происшествия в Мюнстере
    @thedaniel3009
    Смертельный наезд грузовика на толпу в Германии. Кадры с места ЧП

    Мотивы неизвестны

    Официальный представитель полиции Мюнстера Андреас Боде заявил журналистам в субботу, что у правоохранительных органов пока нет сведений о мотивах преступника. Он также заявил, что говорить о теракте применительно к случившемуся преждевременно — следственные мероприятия продолжаются.

    Боде также заявил, что есть свидетельские показания о том, что в грузовике находились несколько человек, после совершения наезда они убежали. Эта информация пока не получила подтверждения, однако она проверяется.

    Меркель потрясена

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что глубоко потрясена "чудовищным происшествием" в Мюнстере, где грузовик наехал на людей. Она добавила, что находится в тесном контакте с вице-канцлером Олафом Шольцем, главой МИД ФРГ Хорстом Зеехофером, а также с властями Северного Рейна-Вестфалии в связи с инцидентом.

    О том, что расследование курируется из Берлина, заявил ранее и министр внутренних дел Зеехофер.

    Меркель пообещала сделать "все возможное" для расследования инцидента, а также для поддержки пострадавших и родственников жертв трагедии. Она добавила, что выражает личную благодарность сотрудникам правоохранительных органов, которые работают на месте трагедии.

    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал атаку в Мюнстере ужасающим и тяжким актом насилия, выразил слова поддержки близким жертв и пострадавшим.

    Читайте также: Украина: стадия саморазрушения. Эксперты подвели итоги недели

    Соболезнования

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Германии и канцлеру ФРГ в связи с трагедией в Мюнстере, сообщила пресс-служба Кремля. Российский лидер "попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", говорится в сообщении пресс-службы.

    Соболезнования в связи с инцидентом в немецком Мюнстере выразили глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, президент Франции Эммануэль Макрон, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Грузовик въехал в группу людей в Мюнстере на юге Германии
    Смертельный наезд грузовика на людей в Германии
    Заседание суда по избранию меры пресечения активисту Майдана Ивану Бубенчику, которого подозревают в убийстве двух "беркутовцев" в феврале 2014 года
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Разлив рек в Украине. Под Харьковом критическая ситуация
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП