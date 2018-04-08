Инцидент в Мюнстере: теракт или приступ безумия?

РИА Новости Украина

Три человека погибли, 20 получили ранения в результате наезда малолитражного грузовика на группу посетителей уличного кафе Kiepenkerl в историческом центре немецкого города Мюнстер в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Среди погибших — виновник трагедии, который, предположительно, находился на рулем автомобиля. По данным полиции, он покончил с собой. Инцидент произошел около 15.30 по местному времени. В связи с теплой погодой, которая установилась в Германии буквально в последние дни, за столиками, установленными на улице возле кафе, было особенно много людей, сообщает РИА Новости.

Нет исламистского контекста

Глава МВД федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Херберт Ройль подтвердил, что въехавшим на грузовике в толпу в Мюнстере был гражданин Германии и что исламистского контекста пока не выявлено.

"Преступник, который после трех часов дня намеренно въехал в толпу людей… был гражданином Германии, а не беженцем, как это вновь повсюду предполагалось", — заявил Ройль, его заявление транслировал телеканал n-tv. При этом министр оговорился, что расследование пока находится на очень раннем этапе.

"Детали сейчас выясняются. Поэтому сказать, каковы были причины, пока невозможно. В настоящее время ничто не говорит о том, что есть исламистский след, но нужно подождать, расследование идет во всех направлениях", — добавил Ройль.

Психически нездоровый?

Таблоид Bild сообщил, что наезд на людей в Мюнстере совершил психически нездоровый 48-летний гражданин Германии, не имевший ранее судимостей. Мужчина ранее пытался покончить с собой. Грузовик, на котором он совершил наезд, зарегистрирован на его имя.

Полиция провела в субботу обыск в его доме, по данным Bild, спецназ искал следы взрывчатки. В грузовике на месте происшествия полиция обнаружила подозрительный предмет, в этой связи на близлежащих улицах прошла эвакуация людей.

Полиция начала подготовку к подрыву подозрительного предмета, для эвакуированных жильцов соседних домов был организован городской пункт сбора.

Мотивы неизвестны

Официальный представитель полиции Мюнстера Андреас Боде заявил журналистам в субботу, что у правоохранительных органов пока нет сведений о мотивах преступника. Он также заявил, что говорить о теракте применительно к случившемуся преждевременно — следственные мероприятия продолжаются.

Боде также заявил, что есть свидетельские показания о том, что в грузовике находились несколько человек, после совершения наезда они убежали. Эта информация пока не получила подтверждения, однако она проверяется.

Меркель потрясена

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что глубоко потрясена "чудовищным происшествием" в Мюнстере, где грузовик наехал на людей. Она добавила, что находится в тесном контакте с вице-канцлером Олафом Шольцем, главой МИД ФРГ Хорстом Зеехофером, а также с властями Северного Рейна-Вестфалии в связи с инцидентом.

О том, что расследование курируется из Берлина, заявил ранее и министр внутренних дел Зеехофер.

Меркель пообещала сделать "все возможное" для расследования инцидента, а также для поддержки пострадавших и родственников жертв трагедии. Она добавила, что выражает личную благодарность сотрудникам правоохранительных органов, которые работают на месте трагедии.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал атаку в Мюнстере ужасающим и тяжким актом насилия, выразил слова поддержки близким жертв и пострадавшим.

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Соболезнования

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Германии и канцлеру ФРГ в связи с трагедией в Мюнстере, сообщила пресс-служба Кремля. Российский лидер "попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", говорится в сообщении пресс-службы.

Соболезнования в связи с инцидентом в немецком Мюнстере выразили глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, президент Франции Эммануэль Макрон, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.