По информации финансового регулятора, Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение об отзыве банковской лицензии санационного банка и ликвидации Публичного акционерного общества "Родовид банк".
"Евробанк" отнесен к категории неплатежеспособных после установления фактов осуществления операций с "дроблением" депозитов - переводом средств с текущих счетов юридических лиц на счета физических лиц в объеме до 200 тысяч гривен.
Несмотря на решение суда о запрете для НБУ на ликвидацию "Укргазпромбанка", реальные причины для введения администрации в данное финучреждение есть, поэтому следует ожидать дальнейших судебных разбирательств, считает аналитик Григорий Перерва.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".