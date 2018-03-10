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    ликвидация

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 33
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    Родовид Банк
    Ликвидация "Родовид банка": подробности аферы
    13:33 05.02.2018
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    Ликвидатор "Родовид банка" Андрей Шевченко в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил, что финучреждение было захвачено путем взлома подписей в реестре.
    Национальный банк Украины
    НБУ ликвидировал два банка
    12:51 27.12.2017
    140
    Национальный банк Украины отозвал лицензии у Апекс-Банка и Промышленно-финансового банка в соответствие с добровольными решениями финансовых учреждений о прекращении банковской деятельности.
    Родовид Банк
    Нацбанк ликвидировал крупный государственный банк
    07:57 21.12.2017
    1454
    По информации финансового регулятора, Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение об отзыве банковской лицензии санационного банка и ликвидации Публичного акционерного общества "Родовид банк".
    Ситуация в Дейр-эз-Зоре
    ВКС РФ: в Сирии ликвидированы ключевые лидеры ИГ
    12:34 08.09.2017
    430Военная кампания против "Исламского государства"
    По данным Минобороны РФ, был ликвидирован "министр войны" ИГ Гулмурод Халимов. Ведомство отмечает, что Халимов - бывший командир ОМОН МВД Таджикистана.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Аваков сообщил о ликвидации пожарной инспекции
    01:58 27.02.2017
    803Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, сотрудники инспекции занимаются преимущественно вымогательством денег за успешное прохождение проверок противопожарной безопасности.
    Гривны
    Фонд гарантирования вкладов начал процедуру ликвидации "Инвестбанка"
    17:29 13.01.2017
    128Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Выплаты вкладчикам банка начнутся с 16 января. Выплаты будут проводиться в период до 24 февраля включительно через учреждения банка "Пивденный" (Одесса).
    На месте взрыва в Измире 5 января 2017 года
    Взрыв в Измире: два террориста ликвидированы, третий в розыске - СМИ
    17:08 05.01.2017
    141Взрыв в Измире и расстрел в Стамбуле
    После взрыва у здания суда двое нападавших вступили в вооруженное столкновение с полицейскими, они были застрелены. Местные власти подтвердили, что взорвался заминированный автомобиль.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп объявил о ликвидации своего благотворительного фонда
    02:47 25.12.2016
    146Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    По заявлению штаба Дональда Трампа, избранный президент объявил о том, что в рамках продолжающихся усилий по принятию власти он намерен распустить фонд, носящий его имя.
    Пентагон
    Пентагон подтвердил ликвидацию лидера "Аль-Каиды" в Афганистане
    05:29 05.11.2016
    168
    По словам представителя Пентагона Питера Кука, Пентагон по-прежнему проверяет информацию, был ли ликвидирован в тот же день при другом авиаударе заместитель Аль-Кахтани - Билял аль-Мутайби.
    Тарута сообщил инсайдерскую информацию: МВФ не доволен мониторингом. Видео
    Тарута сообщил инсайдерскую информацию: МВФ не доволен мониторингом 
    00:02 22.10.2016
    1294Лопнуло терпение. Вкладчики банка "Михайловский" вышли на Майдан
    Внефракционный народный депутат Сергей Тарута сообщил инсайдерскую информацию о реакции Международного валютного фонда на финансовый мониторинг банковского сектора Украины.
    Национальный банк Украины
    НБУ ликвидировал еще один банк
    13:36 17.08.2016
    299Лопнуло терпение. Вкладчики банка "Михайловский" вышли на Майдан
    "Евробанк" отнесен к категории неплатежеспособных после установления фактов осуществления операций с "дроблением" депозитов - переводом средств с текущих счетов юридических лиц на счета физических лиц в объеме до 200 тысяч гривен.
    Национальный банк Украины
    НБУ: "Классикбанк" признан неплатежеспособным
    17:34 12.08.2016
    105Лопнуло терпение. Вкладчики банка "Михайловский" вышли на Майдан
    НБУ отнес "Классикбанк" к категории неплатежеспособных в связи с неприведением банком его структуры собственности в соответствие с требованиями законодательства.
    Министр информационной политики Украины Юрий Стець
    Министерство информационной политики будет ликвидировано - эксперт
    21:08 03.12.2015
    219Громкие отставки и назначения в Украине
    Директор института информационного общества Ярослав Павловский считает, что создание Министерства информационной политики было неудачной попыткой контролировать информационные потоки.
    Кременчугский автосборочный завод. Архивное фото
    В Украине обанкротился один из автозаводов
    13:41 24.11.2015
    2396
    Решение о признании Кременчугского автосборочного завода банкротом вынес Хозяйственный суд Полтавской области. Ликвидатором предприятия назначена Оксана Тищенко.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    МВД расформировывает подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков
    19:16 22.10.2015
    639Патрульная полиция в Украине.
    Реформы БНОНа не будет, 1051 сотрудника по всей стране выведут за штат, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.
    Филиал Укргазпромбанка. Архивное фото
    Ситуация вокруг "Укргазпромбанка": вкладчикам рано расслабляться
    14:44 07.10.2015
    339Экономический кризис
    Несмотря на решение суда о запрете для НБУ на ликвидацию "Укргазпромбанка", реальные причины для введения администрации в данное финучреждение есть, поэтому следует ожидать дальнейших судебных разбирательств, считает аналитик Григорий Перерва.
    Кабинет министров Украины
    Кабмин ликвидировал Госгорпромнадзор
    18:00 03.10.2015
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    Функции и полномочия Госгорпромнадзора переданы Государственной службе по вопросам труда. Распоряжение о ликвидации под №1021-Р от 30 сентября опубликовано на Правительственном портале.
    Александр Охрименко
    Охрименко: ликвидация банков напугала держателей депозитов
    17:08 27.09.2015
    975Экономический кризис
    По мнению эксперта, все признания банков неплатежеспособными ведут к тому, что народ паникует. "Людей напугать легко", - отмечает президент Украинского аналитического центра.
    Национальный банк Украины
    НБУ отнес "Интеграл-банк" к неплатежеспособным
    22:23 15.09.2015
    200Экономический кризис
    Из-за отсутствия средств банк не выполнял своевременно и в полном объеме законные требования вкладчиков и других кредиторов, сообщает пресс-служба НБУ.
    Всемирный банк
    Только Украина смогла ликвидировать треть банков за такое короткое время - ВБ
    21:10 12.09.2015
    1889Экономический кризис
    Как отметил директор Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Чимяо Фан, ни одна другая страна не ликвидировала треть банков в течение столь короткого промежутка времени.
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