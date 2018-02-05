Ликвидация "Родовид банка": подробности аферы

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Фонд гарантирования вкладов физлиц сообщает о рейдерском захвате имущества "Родовид банка", который находится в стадии ликвидации. В общем, как сообщают в Фонде, государству таким образом нанесен ущерб почти на 4 миллиарда гривен.

В течение одного месяца на основе фальшивых документов земельный участок в 113 гектаров на Оболони был украден в банке и трижды перепродан. И это при том, что земельный участок был признан вещественным доказательством по уголовному делу, в связи с чем главным следственным управлением СБУ на нее был наложен арест.

Подробнее об этом рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы ликвидатор банка "Родовид" Андрей Шевченко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як вийшла ця афера, хіба після накладення арешту чи ліквідації банку його майно не заморожується?

— Насправді заморожується, але шахраї скористались недосконалістю самого реєстру і тим, що цифрові підписи можна якимось чином шляхом злому системи використати. І цим вони скористались, за показами тих осіб, які за даними реєстру вносили зміни до цього реєстру, за їх показами вони цього не робили і ключі були просто вкрадені, а відповідні дії були проведені третіми особами. І, відповідно, запис власності в реєстрі було змінено і також було фактично виключено сам арешт, який накладало СБУ.

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Недосконалий реєстр, цифрові підписи можна підробити чи вкрасти?

— Так, безумовно і ми, і "Родовід Банк" зараз як наслідок на сьогодні не є власниками земельної ділянки згідно реєстру, хоча всі інші документи у нас в належному стані. Більше того, якщо ми вже провели свій аналіз і довідались, що жодного документу, який має бути супроводжений, коли вносяться зміни до реєстру, не прикріплено до цього запису і, відповідно, ця фактично крадіжка відбувалась без всіляких документів. І я можу сказати, що тут на лице те, що це просто зухвала крадіжка фактично державного майна.

Які ваші подальші дії?

— Ми разом з органами прокуратури, Нацполіції ведемо всі дії, щоб повернути в належний стан всі записи в державному реєстрі, щоб там знову був "Родовід банк" як власник цієї земельної ділянки. Ми звернулись до комісії Мінюсту і найближчим часом очікуємо розгляду цього питання цією комісією про те, що всі дії реєстраційні, які були зроблені, не мали під собою жодних підстав і тому будемо просити, щоб записи в реєстрі повернулись в початковий стан і "Родовід банк" став знову власником цієї земельної ділянки. Нас підтримують і НБУ, і Мінфін, фактично всі органи і, безумовно, фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Скільки загалом майна є на балансі "Родовід банку"?

— "Родовід Банк" тільки 19 грудня пройшов ліквідацію. Наразі проводяться дії по формуванню ліквідаційної маси і загалом, якщо брати по балансу, то там більше шести мільярдів. Але зараз ми проводимо інвентаризацію і формуємо ліквідаційну масу. Відповідно, після формування ліквідаційної маси все майно буде виставлятись на продаж через систему ProZorro, а гроші, які ми отримаємо від реалізації, підуть на задоволення вимог кредиторів, серед яких, в тому числі і державні органи, і НБУ як банк, який давав кредит рефінансування.

Чому банк досі не ліквідували?

— Фактично рік банк перебував в стадії тимчасової адміністрації, оскільки була судова заборона органам фонду гарантування вкладів фізичних осіб та НБУ приймати рішення про ліквідацію банку. Після того, як вдалось зняти цю заборону, НБУ відізвав ліцензію та відправив банк в ліквідацію.

Як часто ви як ліквідатори і фонд загалом перевіряєте наявність чи не наявність майна ліквідованого банку?

— Коли ми готуємо актив на продаж, відповідно, ми готуємо паспорт і під час цієї процедури ми перевіряємо всі реєстри і всі записи, які мають бути – іпотечні і т.д. Також ця процедура проводиться, коли формується ліквідаційна маса. Якраз ми 19 числа пішли в ліквідацію, у нас почалась процедура інвентаризації, відповідно, ми дали запит на все майно, записи в державному реєстрі всього майна, яке належить "Родовід Банку", відповідно, у нас почалась ця процедура, коли ми дізнались, що шахрайськими діями почалась ця перереєстрація земельної ділянки. Тому, в принципі, заставне майно перевіряється не рідше, ніж раз на півроку.

Окрім "Родовід Банку" нікого не ліквідовуєте?

— У фонді гарантування зараз 90 банків у процедурі ліквідації. Відповідно, є уповноважені особи, які виконують адміністративні функції як ліквідаторів і проводять саме дії по формуванню ліквідаційної маси і підготовки до продажу майна.

Ранее сообщалось, что в Украине могут быть ликвидированы семь банков.

А адвокат Ростислав Кравец заявил, что ПриватБанк рано или поздно будет ликвидирован.