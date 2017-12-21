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    Нацбанк ликвидировал крупный государственный банк

    (обновлено: )774
    По информации финансового регулятора, Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение об отзыве банковской лицензии санационного банка и ликвидации Публичного акционерного общества "Родовид банк".
    Родовид Банк
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 21 дек — РИА Новости Украина.  Национальный банк Украины решил отозвать лицензию и ликвидировать национализированый в 2009 году "Родовид банк", сообщили в Нацбанке.

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    "Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 19 декабря 2017 №811-рш об отзыве банковской лицензии санационного банка и ликвидации Публичного акционерного общества "Родовид банк", — отметили в НБУ.

    Напомним, в начале 2016 года НБУ по согласованию с Минфином принял решение о признании неплатежеспособным "Родовид Банка" и передаче его в Фонд гарантирования вкладов физических лиц. "Родовид банк", 99,9% которого принадлежали государству, решили вывести с рынка. "С целью рационального подхода к использованию государственной собственности и средств бюджета, было принято решение о выводе этого банка с рынка", – говорилось в сообщении Минфина. 

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