Нацбанк ликвидировал крупный государственный банк

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КИЕВ, 21 дек — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины решил отозвать лицензию и ликвидировать национализированый в 2009 году "Родовид банк", сообщили в Нацбанке.

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"Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 19 декабря 2017 №811-рш об отзыве банковской лицензии санационного банка и ликвидации Публичного акционерного общества "Родовид банк", — отметили в НБУ.

Напомним, в начале 2016 года НБУ по согласованию с Минфином принял решение о признании неплатежеспособным "Родовид Банка" и передаче его в Фонд гарантирования вкладов физических лиц. "Родовид банк", 99,9% которого принадлежали государству, решили вывести с рынка. "С целью рационального подхода к использованию государственной собственности и средств бюджета, было принято решение о выводе этого банка с рынка", – говорилось в сообщении Минфина.