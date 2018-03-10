"Евробанк" отнесен к категории неплатежеспособных после установления фактов осуществления операций с "дроблением" депозитов - переводом средств с текущих счетов юридических лиц на счета физических лиц в объеме до 200 тысяч гривен.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.