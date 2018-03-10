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    МВД Афганистана

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Спецслужбы Афганистана на месте взрыва в Кабуле. Архивное фото
    Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана - СМИ
    01:14 06.09.2016
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    Рядом со зданием Министерства обороны в афганской столице подорвались два террориста-смертника. Среди жертв теракта - несколько высокопоставленных силовиков. Число жертв двойного теракта уже достигло 30.
    Полицейский в Афганистане. Архивное фото
    Силовики завершили операцию в районе испанского посольства в Кабуле
    05:53 12.12.2015
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    По словам представителя Министерства внутренних дел Афганистана, силы безопасности Афганистана ликвидировали всех боевиков, укрывшихся в гостевом доме рядом с посольством.
    Силы безопасности Афганистана. Архивное фото
    В Афганистане за сутки ликвидирован 41 боевик - МВД
    12:43 23.08.2015
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    Как сообщается, операции прошли в провинциях Нангархар, Баглан, Кундуз, Фарьяб и др. В результате был ликвидирован 41 боевик, восемь получили ранения, 19 человек задержаны.
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    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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