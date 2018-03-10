По информации финансового регулятора, Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение об отзыве банковской лицензии санационного банка и ликвидации Публичного акционерного общества "Родовид банк".
После кризиса 2008-2009 годов "Родовид Банк" не попал под ликвидацию. Более того, государство "залило" в него 12,5 млрд гривен, которые пошли на выплату вкладчикам, среди которых были "неслучайные" клиенты, заявил эксперт Игорь Полховский.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".