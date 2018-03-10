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    "Родовид Банк"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Родовид Банк
    Ликвидация "Родовид банка": подробности аферы
    13:33 05.02.2018
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    Ликвидатор "Родовид банка" Андрей Шевченко в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил, что финучреждение было захвачено путем взлома подписей в реестре.
    Родовид Банк
    Нацбанк ликвидировал крупный государственный банк
    07:57 21.12.2017
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    По информации финансового регулятора, Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение об отзыве банковской лицензии санационного банка и ликвидации Публичного акционерного общества "Родовид банк".
    Родовид Банк
    Ликвидация "Родовид Банка". Что дальше?
    13:20 28.02.2016
    1477Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    После кризиса 2008-2009 годов "Родовид Банк" не попал под ликвидацию. Более того, государство "залило" в него 12,5 млрд гривен, которые пошли на выплату вкладчикам, среди которых были "неслучайные" клиенты, заявил эксперт Игорь Полховский.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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